Европа не обладает достаточными возможностями для проведения непрерывных дальнобойных ударов высокой точности. На это указывает Euractiv, отмечая, что этот пробел уже стал «стратегической уязвимостью» ЕС.

К нынешней проблеме привели решения, принятые еще в прошлом веке, считает портал. Он поясняет, что, хотя концепции глубоких ударов в НАТО разрабатывались еще в годы холодной войны, но основная оперативная нагрузка затем сместилась на США. Европейские страны стали полагаться на американские средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, ударные средства и запасы вооружений.

Боевые действия на Украине заставили Европу пересмотреть ситуацию, говорится в статье. Во-первых, в НАТО признали, что для нейтрализации длительных наступательных кампаний одних оборонительных действий недостаточно, и в приоритет были поставлены высокоточные дальнобойные удары.

Во-вторых, в Европе озаботились зависимостью от США на фоне растущей неопределенности в отношениях с Вашингтоном при администрации Дональда Трампа. Европейцы осознали, что способность наносить дальнобойные удары должна сохраняться даже тогда, когда американская поддержка по каким-то причинам запаздывает, носит частичный характер или вовсе прекращается.

Как указывает портал, сегодня у Европы нет ни целостной системы, ни должным образом связанных между собой элементов, необходимых для высокоточных ударов в глубину обороны противника. В этом, как отмечает издание, и состоит ключевая слабость Европы.

Дальнобойные удары «наиболее эффективны при непрерывном воздействии» на критически важные объекты инфраструктуры и логистики. На это, по версии Euractiv, указывает и война США против Ирана. При этом расход боеприпасов в реальности оказывается значительно выше, чем предполагалось в мирное время.

Исходя из этого, Euractiv делает вывод, что European Long-range Strike Approach (ELSA) лишь фиксирует совместные политические намерения стран ЕС, но не подкреплен четким оперативным планом. Концепция ELSA — это только начало, а не конечная цель, подчеркнул портал.

«Европа приобретает платформы и заявляет о своих возможностях, но при этом остается зависимой от внешних игроков. В этом сценарии сдерживание становится условным, а стратегическая автономия остается скорее целью, чем реальностью», — говорится в материале.

О «вопиющем пробеле» в сфере безопасности в Европе в начале мая написала Financial Times. По мнению газеты, в такой ситуации страны ЕС оказались после того, как Трамп решил сократить американский военный контингент в Германии и отменить решение предыдущей администрации о размещении в Германии батальона с дальнобойным вооружением.