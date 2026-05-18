Национальный суд Мадрида обязал налоговую службу Испании вернуть певице Шакире более 55 млн евро, постановив, что крупные штрафы в отношении были наложены необоснованно из-за ошибок в определении налогового статуса артистки. Об этом сообщает The Guardian.

Суд принял апелляцию Шакиры против взыскания, к которому ее приговорили пять лет назад — после того как налоговая служба заявила, что певица не уплатила положенные налоги в Испании в 2011 году. В тот период она состояла в отношениях с игроком «Барселоны» Жераром Пике.

В суде установили, что фискальное ведомство не смогло доказать, что в том году Шакира провела в Испании более 183 дней и, соответственно, по закону была бы обязана платить налог на доходы физических лиц в этой стране.

«Пребывание Шакиры в нашей стране составило 163 дня и что налоговое агентство, таким образом, не доказало наличие у певицы ключевых экономических интересов в Испании, как это установлено законом», — говорится в заявлении суда.

Судья распорядился вернуть певице наложенные на нее штрафы в полном объеме, а также выплатить проценты и судебные издержки. В постановлении, которое налоговая еще может обжаловать в Верховном суде страны, подчеркивается, что оно касается исключительно налогового дела Шакиры за 2011 год.

«После более чем восьми лет жестокого публичного позора, организованных кампаний по уничтожению моей репутации и бесчисленных бессонных ночей, которые в итоге сказались на моем здоровье и благополучии моей семьи, Национальный суд наконец восстановил справедливость», — прокомментировала исход рассмотрения жалобы сама артистка.

В ноябре 2023 года певица заключила досудебное соглашение с прокурорами, чтобы избежать суда в Барселоне по обвинению в неуплате 14,5 млн евро подоходного налога в Испании за период с 2012 по 2014 годы. В рамках сделки она признала обвинения и согласилась на штраф в размере 50% от якобы недоплаченной ею суммы — то есть более 7,3 млн евро.

Артистка также заплатила дополнительный штраф в размере 438 тысяч евро, чтобы избежать трехлетнего тюремного заключения.

Ранее Шакира обвиняла налоговую службу Испании в намеренном ведении пресс-кампании против нее и настаивала на том, что ничего не задолжала. В заявлении ее адвоката, выпущенном после понедельничного решения суда, говорится, что налоговики сами признали отсутствие факта мошенничества со стороны певицы в 2011 году.