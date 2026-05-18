Россияне во время майских праздников путешествовали по стране заметно реже, чем год назад: спрос на поездки сократился примерно на 15—17%. Такие данные в беседе с RTVI привел вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он отметил, что причин две, и главная из них — финансовая. По словам эксперта, россияне в целом сокращают потребление: реже ходят в рестораны, меньше тратят на одежду и развлечения, откладывают необязательные поездки.

«Грубо говоря, от модели “две поездки в год” люди сейчас переходят к модели “одна поездка в год”. И, конечно, это уже не майские, а длинная летняя поездка на море — на 10—12 дней. Поехать на три дня на майские — это выбросить десятки тысяч рублей, а потом все равно копить на летнюю поездку. Поэтому здесь мы видим признаки сбережения, и спрос в целом снизился где-то на 15—17% год к году», — сказал Ромашкин.

Вторая причина — календарная, добавил он. Вице-президент АТОР напомнил, что в этом году из 10 дней праздничными оказались только шесть, и они были разделены рабочей неделей.

«Календарная модель как бы воспроизвела обычную неделю работы: два-три дня отдыхаем. То есть здесь не было длинных поездок, как, скажем, год назад. Туристы не уложились в эти три дня. Поэтому произошло общее снижение интереса к майским поездкам», — отметил эксперт.

Несмотря на общий спад, структура популярных направлений практически не изменилась, уточнил Ромашкин. Наибольшим спросом на майские в этом году пользовались Москва и Петербург, Подмосковье, Краснодарский край и Крым.

«Москва в прошлом году была чуть получше. Но в целом структура спроса примерно такая же, как и год назад», — добавил он.

В марте Ромашкин в беседе с RTVI отмечал, что российские туристы в принципе редко путешествуют и не могут позволить себе пять поездок в год. Пики активности, говорил он, традиционно приходятся на зимние праздники, короткие выходные вокруг 23 февраля и 8 марта, майские и длинный летний отпуск — и именно майские в этой цепочке оказались наиболее уязвимыми для экономии.