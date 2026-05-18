Иран собирается взимать плату за подводные кабели, по которым идет трафик между странами Персидского залива, Европой и Азией. Об этом в соцсети X написал официальный представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари.

Иран планирует ввести пошлину для крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проходящих по дну Ормузского пролива. CNN сообщает, что государственные СМИ Ирана угрожают тем, что в случае отказа от оплаты работы кабелей, «трафик может быть нарушен».

СМИ, которые связывают с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщают, что Тегеран потребует от таких компаний, как Google, Microsoft, Meta* и Amazon, соблюдения иранского законодательства. Компании же, которые занимаются подводными кабелями, должны будут оплачивать лицензионные сборы за прокладку кабеля. Права на ремонт и техническое обслуживание кабелей будут только у иранских компаний.

Пока, по данным CNN, ни у кого нет понимания того, как Иран сможет принудить технологических гигантов пойти на свои условия. Осложняет ситуацию и то, что санкции США строго ограничивают платежи Ирану.

«В результате компании могут воспринять заявление Ирана скорее как браваду, чем как серьезную политику», — пишет CNN.

Тем не менее в иранских СМИ появляются завуалированные угрозы повреждения кабелей, которые могут повлиять на передачу данных и доступ к интернету во всем мире. Потенциальный ущерб оценивается в триллионы долларов, так как от этих кабелей зависят банковские системы, военная связь, облачная инфраструктура для ИИ и многое другое.

Подводные кабели, в том числе проходящие по дну Ормузского пролива, составляют основу глобальной сети связи, по которой проходит большая часть мирового интернет-трафика. Западные эксперты считают, что угрозы Ирана — часть стратегии по демонстрации влияния в Ормузском проливе и по обеспечению безопасности режима в будущем.

Через Ормузский пролив проходит несколько крупных межконтинентальных подводных кабелей. Операторы намеренно избегают иранских вод из-за нестабильности обстановки в стране, большую часть кабелей стараются сосредоточить вдоль оманской стороны пролива, пишет CNN со ссылкой на экспертов. Однако два кабеля — Falcon и Gulf Bridge International (GBI) — все же проходят через иранские территориальные воды.

CNN сообщает, что КСИР может представлять серьезную угрозу для подводных кабелей, так как в распоряжении Тегерана есть боевые водолазы, небольшие подводные лодки и подводные беспилотники. При этом любая атака может спровоцировать каскадную «цифровую катастрофу» на нескольких континентах, уверен Мостафа Ахмед, старший научный сотрудник исследовательского центра «Хабтур» в Объединенных Арабских Эмиратах.

В первую очередь серьезные перебои в интернет-соединении могут затронуть страны Персидского залива, соседствующие с Ираном. Это может повлиять на экспорт нефти и газа, а также на стабильность банковской системы. За пределами региона повреждение кабелей может сильнее всего отразиться на Индии — страна может понести миллиардные убытки из-за нарушения работы индустрии аутсорсинга.

Кроме того, Ормузский пролив является ключевым цифровым коридором между азиатскими центрами обработки данных, в том числе Сингапуром, и странами Европы. Любые сбои могут замедлить финансовую торговлю и трансграничные транзакции между Европой и Азией. Перебои с доступом в интернет могут коснуться стран Восточной Африки, пишет CNN.

