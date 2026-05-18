Клиент вправе не платить за стрижку или укладку с некачественным результатом, заявила «Абзацу» основатель юридического бюро Ксения Зайцева. Она сослалась на закон «О защите прав потребителей», который позволяет требовать бесплатного исправления услуги, отказа от оплаты или компенсации за нанесенный ущерб, когда окрашивание или другая процедура выполнены с нарушением.

Юрист привела наглядный пример: если посетитель просил покрасить волосы в светлый тон, а вместо этого стал брюнетом, он может настаивать на нужном результате либо вовсе отказаться платить. Такое же право возникает при порче волос.

Салон вправе предложить скидку в случае согласия клиента на повторное окрашивание или стрижку, но это остается на усмотрение руководства, уточнила Зайцева.

Отказаться от оплаты можно и в том случае, когда по телефону или уже в процессе услуги называли одну цену, а потом незаметно добавили дополнительные опции без предупреждения. Мастера и администраторы по закону обязаны информировать клиента о любой возникающей наценке.

Как отметила эксперт, большинство спорных ситуаций решаются мирно, поскольку салоны заинтересованы в сохранении репутации и клиентов. Однако если администрация принуждает к оплате, потребитель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру или подать иск в суд.

Ранее россиянам назвали шесть уловок, с помощью которых продавцы в магазинах обманывают покупателей: в частности, многие анонсируют распродажу, резко взвинчивают цены на все товары, а потом снижают до прежнего уровня и позиционируют это как выгодную скидку.

Еще одной уловкой является приписка мелким шрифтом к рекламному объявлению о том, что реальный товар может отличаться от изображенного. В итоге клиента, привлеченного кажущейся выгодой, побуждают к покупке, которая на самом деле выгодной не является.

Кроме того, зачастую акции «второй товар в подарок» или «рассрочка без переплат» по факту оказываются недоступными покупателю: в первом случае устанавливаются слишком жесткие ограничения по ассортименту, а во втором вводится комиссия за оплату частями, которая по сути превращает рассрочку в кредит.