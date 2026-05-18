Куба готова защищать себя от военных атак, заявил глава МИД страны Бруно Родригес, передает Perfil. Он заявил об этом после публикации статьи Axios, в которой со ссылкой на секретные документы утверждалось, что Гавана закупила более 300 ударных беспилотников и начала обсуждение планов их применения против объектов США, в том числе американской базы в Гуантанамо.

«Куба — мирная страна, но если против нее начнут военные действия, то она воспользуется своим правом на самооборону, невзирая на последствия и при массовой поддержке народа», — заявил министр.

По данным Axios, среди возможных целей кубинских властей, кроме базы в Гуантанамо, могут быть корабли ВМС США и город Ки-Уэст в штате Флорида, расположенный примерно в 150 км к северу от Гаваны. Весной Куба также обращалась к России с просьбой о поставке дронов и военной техники.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф 14 апреля посетил остров и в резкой форме предупредил официальных лиц Кубы, что остров больше «не может служить платформой для противников, стремящихся продвигать враждебные планы в нашем полушарии». Один из высокопоставленных чиновников допустил, что разведданные о дронах могут быть использованы как предлог для начала военных действий со стороны США.

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил отправить авианосец USS Gerald Ford к берегам Кубы с целью давления на нее. Родригес в ответ заявил, что власти «Острова свободы» всегда всерьез воспринимают слова президента США, но в этой ситуации «осадка авианосца не позволит ему подойти близко к берегам Кубы».

Министр также напомнил, что «единственная иностранная военная база, единственное иностранное военное присутствие на Кубе — это нежеланное присутствие военно-морской базы Гуантанамо, которую США узурпируют на нашей территории».

Отношения двух стран обострились в январе: тогда Трамп ввел новые экономические и энергетические санкции против острова. Вашингтон считает Кубу «исключительной угрозой» для национальной безопасности из-за ее связей с Россией, Китаем и Ираном.

РФ осудила блокаду: замглавы МИД России Сергей Рябков назвал ее «противозаконной и неприемлемой» и подчеркнул, что Москва стоит с Гаваной «плечом к плечу». Рябков также сообщил, что российская сторона осведомлена о поездке представителей ЦРУ на Кубу.

Параллельно Национальный штаб гражданской обороны Кубы опубликовал в апреле руководство для всех семей страны по «защите населения от военной агрессии». Документ под девизом «защищать, сопротивляться, выживать и побеждать» содержит инструкции на случай воздушной атаки, рекомендации по сбору тревожного рюкзака и комплектованию домашней аптечки.