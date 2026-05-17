Куба приобрела более 300 ударных беспилотников и приступила к обсуждению планов их использования для нанесения ударов по объектам США, сообщает Axios со ссылкой на секретные разведданные.

По данным источников портала, среди возможных целей кубинские власти рассматривают американскую базу в Гуантанамо, корабли ВМФ США и город Ки-Уэст в штате Флорида в 150 км к северу от Гаваны.

Источник издания утверждает, что весной Куба обращалась к России с просьбой о поставке дронов и военной техники.

По словам высокопоставленного чиновника, такие разведданные не могут не вызывать обеспокоенность в администрации США, которая рассматривает Кубу как угрозу. Он допустил, что эти сведения могут стать предлогом для начала военных действий.

Один из сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) рассказал Axios, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф 14 апреля посетил Кубу и в резкой форме предупредил местных официальных лиц, что остров больше «не может служить платформой для противников, стремящихся продвигать враждебные планы в нашем полушарии».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия возмущена уровнем «цинизма» США из-за ужесточения блокады Кубы и одновременной демонстрации ими некой готовности к диалогу с кубинскими властями. По словам дипломата, российская сторона расценивает блокаду острова как противозаконную и неприемлемую. Москва солидарна с Гаваной, не отказывается от «принципиальной линии» на ее поддержку и стоит с ней «плечом к плечу», подчеркнул дипломат.

Рябков также рассказал, что Россия осведомлена о поездке представителей ЦРУ на Кубу.

