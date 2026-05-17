США выдвинули Ирану пять встречных условий для возобновления мирных переговоров, сообщает Fars.

По данным агентства, Вашингтон отказывается выплачивать Ирану компенсации за ущерб и размораживать даже 25% иранских активов; требует вывезти из республики и передать США 400 кг урана, а также сохранить работу только одного иранского ядерного комплекса. В пятом пункте прекращение огня на всех фронтах увязано с ходом переговоров.

Ранее в мае Иран выдвинул США свои пять условий, чтобы выстроить «минимальный уровень» доверия перед началом переговоров:

— завершить боевые действия на всех фронтах, включая Ливан;

— снять санкции с Ирана;

— разблокировать замороженные иранские средства;

— компенсировать причиненный войной ущерб;

— признать право Ирана на суверенитет над Ормузским проливом.

В начале мая Иран предложил США план из 14 пунктов, направленный на полное прекращение военных действий. Тегеран требовал предоставить гарантии ненападения, вывести американские войска из региона, выплатить военные репарации, отменить санкции, разморозить свои активы, прекратить морскую блокаду.

Иран настаивал на двухэтапном переговорном процессе. На первом этапе предлагалось прекратить боевые действия на всех фронтах, после чего начать переговоры по ядерному вопросу. Президент США Дональд Трамп назвал иранский план «абсолютно неприемлемым».

С начала апреля между Тегераном и Вашингтоном действует перемирие.