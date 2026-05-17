Один гражданин Индии погиб, еще трое получили ранения в результате массированной атаки беспилотников на Подмосковье, сообщило индийское посольство в России в соцсети Х.

«Один индийский рабочий погиб, еще трое получили ранения в результате атаки беспилотников в Московской области ранее сегодня», — говорится в сообщении.

Сотрудники посольства посетили место происшествия и навестили пострадавших в больнице, рассказали в дипмиссии.

Посольство выразило соболезнования семье погибшего и отметило, что контактирует с руководством компании и местными властями по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Где именно в момент атаки находились погибший и пострадавшие граждане Индии, в диппредставительстве не уточнили.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в районе Мытищ беспилотник попал в строящийся дом, в результате погибли мужчина и женщина. Кроме того, из-за попадания БПЛА в частный дом в Химках погибла женщина, еще один человек находился под завалами. Гражданство погибших не уточнялось.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что во время атаки БПЛА 17 мая под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ), в результате ранения получили 12 человек. Глава города уточнил, что пострадала смена строителей, в основном возле проходной МНПЗ. Согласно сообщению Собянина, было повреждено три дома.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся самой массированной атаке беспилотников за последний год. С начала суток на подлете к столице был сбит 81 дрон. По данным властей, в Москве были ранены 12 человек, в Подмосковье трое погибли, еще шестеро пострадали. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, обломки БПЛА упали на территории аэропорта Шереметьево.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массированную атаку на Москву и Подмосковье терактом.

Всего, по данным Минобороны, над регионами России в ночь на 17 мая было уничтожено и перехвачено 556 БПЛА. Атака стала самой масштабной в этом году.