Юристы Минюста США заявили, что суды уже не смогут остановить строительство бального зала в Белом доме, ради которого было снесено Восточное крыло здания. Заседание коллегии судей Апелляционного суда округа Колумбия по этому вопросу прошло 5 июня.

Предметом спора является мартовское постановление окружного судьи Ричарда Леона, которое предписало приостановить наземное строительство площадью 8,4 тыс. кв. м, передает Associated Press (AP). Несмотря на это решение, работы продолжались непрерывно.

После сноса Восточного крыла Белого дома в декабре 2025 года Национальный фонд сохранения исторического наследия подал иск против проекта.

Разбирательство 5 июня было сосредоточено на том, кто имеет право оспаривать действия администрации США, а также на том, может ли президент Дональд Трамп строить бальный зал и собирать на него частные пожертвования без прямого одобрения конгресса, пишет The Washington Post (WP).

Юрист Минюста США Яаков Рот заявил, что суды не могут остановить строительство бального зала, поскольку оно уже вошло в активную фазу и связано с вопросами национальной безопасности. По словам Рота, вмешаться в ситуацию может только конгресс, а он, как утверждает юрист, фактически санкционировал проект, выделив средства на ежегодные «улучшения» Белого дома.

Судья Патрисия Миллетт, назначенная 44-м президентом США Бараком Обамой, поинтересовалась у Рота, на каком этапе строительство бального зала стало «свершившимся фактом», не позволяющим остановить проект через суд. Рот ответил, что выносить запрет «было бы неправильно даже в первый день».

Юрист Минюста добавил, что шансов оспорить действия властей США не было бы даже в том случае, если бы администрация снесла статую Свободы и сам Белый дом, передает Politico.

«Если правительство решит действовать очень быстро и снести статую Свободы, <…> ― ничего уже нельзя сделать?» — спросила судья. «Думаю, да», — сказал Рот.

Из трех судей, заседающих в коллегии, скептицизм Миллетт по поводу строительства бального зала поддержал судья Брэдли Гарсия, назначенный предшественником Трампа Джо Байденом. Судья Неоми Рао, назначенная действующим президентом, усомнилась в том, что у Национального фонда сохранения исторического наследия есть основания для подачи иска против строительства.

Теперь коллегия судей Апелляционного суда должна вынести письменное решение.

Зачем Трампу бальный зал

Бальный зал строится в рамках масштабной реконструкции Восточного крыла Белого дома. Работы начались в сентябре 2025 года. Администрация США объясняла это тем, что в здании нет места для проведения крупных приемов, поэтому около резиденции американского лидера приходится ставить «большой и неприглядный шатер».

За год проект бального зала разросся и подорожал вдвое ― до $400 млн. В мае Трамп сообщил, что под залом планируется построить шестиэтажный бункер с подземным госпиталем, портом для дронов на крыше и другими военными объектами.

Трамп не скрывает, что возведение бального зала является его первоочередной задачей, и упоминает этот проект чаще, чем большинство других вопросов, отмечает WP. Американский лидер высмеивал и резко критиковал решение суда о приостановке строительства.

Юристы администрации США утверждают, что прекращение работ поставит под угрозу Трампа, его семью и сотрудников Белого дома, поскольку планируемое здание предназначено для защиты от «враждебных атак с использованием беспилотников, баллистических ракет, пуль, биологических угроз» и других опасностей.

После стрельбы на ужине в Вашингтоне с участием Трампа, первой леди и сотрудников администрации в конце апреля и. о. генпрокурора США Тодд Бланш потребовал отменить решение суда о приостановке строительства бального зала.