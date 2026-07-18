Блогера, военного летчика Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщается в его телеграм-канале «Воевода вещает». О решении суда также пишут ТАСС и Mash.

«Решением суда основатель нашего канала Алексей “Воевода” Земцов приговорен к 3 годам общего режима. <…> Звание и награды суд оставил», — говорится в публикации «Воевода вещает».

Авторы канала добавили, что теперь Земцову предстоит уволиться с военной службы и заключить новый контракт, чтобы вернуться к боевым задачам, — по их словам, эта процедура обычно занимает от 15 до 45 дней.

ТАСС пишет, что блогера признали виновным по трем статьям УК РФ — угроза убийством, вымогательство и умышленное уничтожение имущества. Приговор ему вынесли с «учетом смягчающих обстоятельств». «Вести» пишут, что Земцов — гвардии старший лейтенант и пилот ударного вертолета Ка-52.

Его адвокат Инна Алябьева кратко прокомментировала РБК приговор: «Могу сказать одно — мой подзащитный офицер и скоро отправится на фронт».

Статьи, по которым было возбуждено дело, вероятно, связаны с эпизодом, который произошел осенью 2025 года: по словам самого Земцова, он, вернувшись из командировки, узнал об измене жены, после чего вывез ее предполагаемого любовника жены в лес и избил его. После этого Земцова поместили в СИЗО по делу об угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в особо крупном размере. За него заступились известные военкоры и военные, включая генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и командира отряда спецназа «Ахмат» Аида. Позже Земцова выпустили из изолятора.

Через некоторое время летчик рассказал, что у него произошел конфликт с командованием из-за поста о некачественной армейской каске, за которым, по его словам, последовало давление и обвинение уже в дискредитации Вооруженных сил. Тогда он опубликовал в своем канале серию видеообращений, в которых заявил о намерении уйти из жизни, связывая это с давлением руководства.

Помимо этого, «Воевода» обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой «разобраться» с ростовским военно-следственным управлением, где, по его словам, у него «абсолютно нормальным путем просто вырвали показания на самого себя».

Его искали более 11 часов, после чего нашли живым. Кроме того, стало известно, что летчик самовольно покинул часть, но добровольно вернулся. Дело о дискредитации в этой связи было заведено отдельно, а его поместили в СИЗО с отметками о риске побега и суицида. Следователя по этому эпизоду впоследствии отстранили от службы.