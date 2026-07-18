Блогера, военного летчика Алексея Земцова приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщается в его телеграм-канале «Воевода вещает». О решении суда также пишут ТАСС и Mash.

«Решением суда основатель нашего канала Алексей “Воевода” Земцов приговорен к 3 годам общего режима. <…> Звание и награды суд оставил», — говорится в публикации «Воевода вещает».

Авторы канала добавили, что теперь Земцову предстоит уволиться с военной службы и заключить новый контракт, чтобы вернуться к боевым задачам, — по их словам, эта процедура обычно занимает от 15 до 45 дней.

ТАСС пишет, что блогера признали виновным по трем статьям УК РФ — угроза убийством, вымогательство и умышленное уничтожение имущества. Приговор ему вынесли с «учетом смягчающих обстоятельств». «Вести» пишут, что Земцов — гвардии старший лейтенант и пилот ударного вертолета Ка-52.

Его адвокат Инна Алябьева кратко прокомментировала РБК приговор: «Могу сказать одно — мой подзащитный офицер и скоро отправится на фронт».

Статьи, по которым было возбуждено дело, вероятно, связаны с эпизодом, который произошел осенью 2025 года: по словам самого Земцова, он, вернувшись из командировки, узнал об измене жены, после чего вывез ее предполагаемого любовника жены в лес и избил его. После этого Земцова поместили в СИЗО по делу об угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в особо крупном размере. За него заступились известные военкоры и военные, включая генерал-лейтенанта Апти Алаудинова и командира отряда спецназа «Ахмат» Аида. Позже Земцова выпустили из изолятора.

Через некоторое время летчик рассказал, что у него произошел конфликт с командованием из-за поста о некачественной армейской каске, за которым, по его словам, последовало давление и обвинение уже в дискредитации Вооруженных сил. Тогда он опубликовал в своем канале серию видеообращений, в которых заявил о намерении уйти из жизни, связывая это с давлением руководства.

Помимо этого, «Воевода» обратился к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой «разобраться» с ростовским военно-следственным управлением, где, по его словам, у него «абсолютно нормальным путем просто вырвали показания на самого себя».

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Его искали более 11 часов, после чего нашли живым. Кроме того, стало известно, что летчик самовольно покинул часть, но добровольно вернулся. Дело о дискредитации в этой связи было заведено отдельно, а его поместили в СИЗО с отметками о риске побега и суицида. Следователя по этому эпизоду впоследствии отстранили от службы.