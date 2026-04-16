Автор телеграм-канала «Воевода Вещает» и в прошлом соавтор канала «Повернутые на войне» военный летчик Алексей Земцов опубликовал серию «прощальных» видео, в которых объявил о намерении покончить с собой из-за попытки обвинить его в дискредитации российской армии. SHOT утверждает, что он так и не совершил задуманного и сейчас находится в розыске за самовольное оставление части. Позднее Baza написала, что он связался с близкими и находится на юге страны.

«Позора не выдержу»: о чем сказал «Воевода»

Три ролика, в которых Земцов заявляет о своем решении и объясняет причины, появились в его канале вечером в среду, 15 апреля. Для тех, кто его не знает, он представился как гвардии старший лейтенант с позывным «Воевода», летчик вертолета Ка-52.

«Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести», — начал он свое обращение.

Как рассказал Земцов, осенью 2023 года он выполнял боевые вылеты в составе группировки «Восток» в Бердянске и примерно тогда же завел свой канал, который «очень сильно не понравился» одному из высокопоставленных военных в чине генерал-лейтенанта. Среди прочего он обвинил этого генерала в том, что тот «любит списывать летчиков».

После конфликта Земцов, по его словам, был переведен в другую часть.

Осенью 2025 года, вернувшись из очередной командировки, он узнал, что жена изменила ему с человеком, который помогал ему с телеграм-каналом за денежное вознаграждение. Любовника жены Земцов побил, после чего получил обвинения в угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в особо крупном размере и попал в СИЗО.

Весной 2026 года полковник части «вытащил» летчика из изолятора, чтобы он продолжал участвовать в боевых действиях. Его должны были отправить в штурмовую группу, но из-за очередного поста в канале с критикой некачественных касок, полковник, по словам блогера, «испугался» и попытался не просто вернуть Земцова обратно под стражу, но и добавил новое обвинение — в дискредитации российской армии.

«Естественно, такого позора я не выдержу, я — в российской армии провоевавший всю войну, офицер с отличными характеристиками, с государственными наградами», — заявил Земцов.

Он показал черную папку с «крайне чувствительной информацией» на упомянутых военных, которая, как он сказал, будет находиться рядом с его телом.

«Воевода» обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой «разобраться» с ростовским военно-следственным управлением, где, по его словам, у него «абсолютно нормальным путем просто вырвали показания на самого себя».

Летчик сообщил, что передает свой канал другому известному военному блогеру Кириллу Федорову, и выразил благодарность командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и командиру одной из его боевых групп Аиду, которые, по его словам, пытались повлиять и добиться, чтобы Земцова не сажали в тюрьму.

«В общем, не справился я с давлением», — подытожил автор канала. Последней на данный момент публикацией там стало фото с шевроном, на котором вышиты слова: «Уходя гасите всех».

«Воевода» может быть жив и в розыске

Канал «Повернутые на войне» утром 16 апреля написал: «Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен. Пока никто не обнаружен, никто не застрелился, на этом всё, комментарии закончены».

Кирилл Федоров дал понять, что Земцов «достаточно давно» поднимал тему самоубийства в личных разговорах с ним.

«Но я его всегда старался отговаривать. И я до сих пор надеюсь, что Леша меня услышал. И что в первую очередь эти видео были сделаны так громко, чтобы донести его правду, его видение ситуации», — сказал он на видео.

Через несколько часов Федоров написал, что по-прежнему не знает, где Земцов, и не знает, жив он или нет. Сам блогер не верит, что он совершил суицид.

Обновление. Во второй половине дня 16 апреля канал Baza сообщил, что Земцов связался по телефону с друзьями. В его близком кругу утверждают, что он жив и здоров и, предположительно, находится на юге России.

По данным SHOT, который не называет своих источников, покончить с собой «Воеводе» не дали близкие, которые находились с ним на связи.

«Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежал. За оставление части ему грозит уголовное дело», — сказано в сообщении.

«Мутная история»: реакции военных блогеров

Борис Рожин (Colonelcassad)

Очень жаль, самоубийство не выход. Мир праху.

«Солдат удачи»

Если это действительно произошло, то сказать могу одно. Очень обидно, что таких боевых офицеров доводят всякие ублюдки.

Анастасия Кашеварова

Я очень надеюсь, что Леха «Воевода» жив. <…> С чего ты решил, что ты имеешь право опустить руки? Что можешь не только лишить себя жизни, но и обнулить все наши старания. Дурак ты, Леха. За жизнь надо бороться, а хотел погибнуть — иди в штурм.

Сергей Колясников (Zergulio)

Про Воеводу… нечего мне пока сказать. Ситуацией не владею. Как и другие, хочу надеяться и верить, что непоправимого не произошло. <…> Просто ждем информации. Воевал он реально. Дважды сбивали.

Fighterbomber

Ну вообще вся ситуация выглядит как запредельно мутная история. <…> Но если это все хитрый план, дабы начать новую жизнь, то меня в него не посвящали.

«Zаписки Vетерана»

По «Воеводе» ничего не пишу, потому что пока нет никакой ясности. Он сам исчез, и сейчас его ищут. Информация, которой располагаю я о его жизни и проблемах, немного отличается от рассказанного им в видео. Поэтому немного подождем, пока все прояснится.