Автор телеграм-канала «Воевода Вещает» и в прошлом соавтор канала «Повернутые на войне» военный летчик Алексей Земцов опубликовал серию «прощальных» видео, в которых объявил о намерении покончить с собой из-за попытки обвинить его в дискредитации российской армии. SHOT утверждает, что он так и не совершил задуманного и сейчас находится в розыске за самовольное оставление части. Позднее Baza написала, что он связался с близкими и находится на юге страны.
«Позора не выдержу»: о чем сказал «Воевода»
Три ролика, в которых Земцов заявляет о своем решении и объясняет причины, появились в его канале вечером в среду, 15 апреля. Для тех, кто его не знает, он представился как гвардии старший лейтенант с позывным «Воевода», летчик вертолета Ка-52.
«Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет. Я воспользовался правом последней офицерской чести», — начал он свое обращение.
Как рассказал Земцов, осенью 2023 года он выполнял боевые вылеты в составе группировки «Восток» в Бердянске и примерно тогда же завел свой канал, который «очень сильно не понравился» одному из высокопоставленных военных в чине генерал-лейтенанта. Среди прочего он обвинил этого генерала в том, что тот «любит списывать летчиков».
После конфликта Земцов, по его словам, был переведен в другую часть.
Осенью 2025 года, вернувшись из очередной командировки, он узнал, что жена изменила ему с человеком, который помогал ему с телеграм-каналом за денежное вознаграждение. Любовника жены Земцов побил, после чего получил обвинения в угрозе убийством, порче имущества и вымогательстве в особо крупном размере и попал в СИЗО.
Весной 2026 года полковник части «вытащил» летчика из изолятора, чтобы он продолжал участвовать в боевых действиях. Его должны были отправить в штурмовую группу, но из-за очередного поста в канале с критикой некачественных касок, полковник, по словам блогера, «испугался» и попытался не просто вернуть Земцова обратно под стражу, но и добавил новое обвинение — в дискредитации российской армии.
«Естественно, такого позора я не выдержу, я — в российской армии провоевавший всю войну, офицер с отличными характеристиками, с государственными наградами», — заявил Земцов.
Он показал черную папку с «крайне чувствительной информацией» на упомянутых военных, которая, как он сказал, будет находиться рядом с его телом.
«Воевода» обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой «разобраться» с ростовским военно-следственным управлением, где, по его словам, у него «абсолютно нормальным путем просто вырвали показания на самого себя».
Летчик сообщил, что передает свой канал другому известному военному блогеру Кириллу Федорову, и выразил благодарность командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову и командиру одной из его боевых групп Аиду, которые, по его словам, пытались повлиять и добиться, чтобы Земцова не сажали в тюрьму.
«В общем, не справился я с давлением», — подытожил автор канала. Последней на данный момент публикацией там стало фото с шевроном, на котором вышиты слова: «Уходя гасите всех».
«Воевода» может быть жив и в розыске
Канал «Повернутые на войне» утром 16 апреля написал: «Нет тела — нет дела, на квартире никто не обнаружен. Пока никто не обнаружен, никто не застрелился, на этом всё, комментарии закончены».
Кирилл Федоров дал понять, что Земцов «достаточно давно» поднимал тему самоубийства в личных разговорах с ним.
«Но я его всегда старался отговаривать. И я до сих пор надеюсь, что Леша меня услышал. И что в первую очередь эти видео были сделаны так громко, чтобы донести его правду, его видение ситуации», — сказал он на видео.
Через несколько часов Федоров написал, что по-прежнему не знает, где Земцов, и не знает, жив он или нет. Сам блогер не верит, что он совершил суицид.
Обновление. Во второй половине дня 16 апреля канал Baza сообщил, что Земцов связался по телефону с друзьями. В его близком кругу утверждают, что он жив и здоров и, предположительно, находится на юге России.
По данным SHOT, который не называет своих источников, покончить с собой «Воеводе» не дали близкие, которые находились с ним на связи.
«Сейчас ведутся его поиски. Как нам стало известно, он самовольно оставил часть и сбежал. За оставление части ему грозит уголовное дело», — сказано в сообщении.
«Мутная история»: реакции военных блогеров
Борис Рожин (Colonelcassad)
Очень жаль, самоубийство не выход. Мир праху.
Если это действительно произошло, то сказать могу одно. Очень обидно, что таких боевых офицеров доводят всякие ублюдки.
Я очень надеюсь, что Леха «Воевода» жив. <…> С чего ты решил, что ты имеешь право опустить руки? Что можешь не только лишить себя жизни, но и обнулить все наши старания. Дурак ты, Леха. За жизнь надо бороться, а хотел погибнуть — иди в штурм.
Сергей Колясников (Zergulio)
Про Воеводу… нечего мне пока сказать. Ситуацией не владею. Как и другие, хочу надеяться и верить, что непоправимого не произошло. <…> Просто ждем информации. Воевал он реально. Дважды сбивали.
Fighterbomber
Ну вообще вся ситуация выглядит как запредельно мутная история. <…> Но если это все хитрый план, дабы начать новую жизнь, то меня в него не посвящали.
По «Воеводе» ничего не пишу, потому что пока нет никакой ясности. Он сам исчез, и сейчас его ищут. Информация, которой располагаю я о его жизни и проблемах, немного отличается от рассказанного им в видео. Поэтому немного подождем, пока все прояснится.