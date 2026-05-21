Сын двукратного российского олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, 13-летний фигурист Александр Плющенко будет выступать за команду Азербайджана. Об этом сообщили источники РИА Новости и ТАСС. Позднее информацию о смене спортивного гражданства сына подтвердил Плющенко-старший.

Как утверждается, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дала юниору открепление на заседании своего исполкома 21 мая. В самой ФФККР подтвердили RT, что соответствующий вопрос рассматривался на сегодняшнем исполкоме федерации. Там пообещали дать комментарии после оформления всех необходимых документов, связанных с переходом.

Плющенко-младший должен получить специальный документ от Международного союза конькобежцев (ISU), после чего сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона, поясняет РИА Новости.

Евгений Плющенко в разговоре с агентством подтвердил информацию о смене спортивного гражданства сына, назвав это решение непростым.

«Да, Саша получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. <…> У Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент», — сказал он.

По словам Плющенко, сын тренировался в его частной академии, в сборной России не состоял, «ничье место не занимал». В этом сезоне мальчик «по разным причинам» не участвовал в соревнованиях и «таким образом отсидел карантин», пояснил олимпийский чемпион.

Плющенко также выразил надежду на «дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта». «Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», — добавил он.

РИА Новости отмечает, что 13-летний Александр Плющенко до сих пор выступал по первому спортивному разряду и практически не принимал участия в крупнейших всероссийских стартах.

Реакции на смену спортивного гражданства Плющенко

«Для России его уход точно нельзя считать потерей. Зато для Азербайджана это довольно ценное приобретение — особенно если учитывать их желание создать конкурентную сборную», — пишет в отдельном обзоре про Александра Плющенко корреспондент РИА Новости Спорт.

Он напоминает, что сын Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской был звездой практически с рождения, появляясь на страницах всех глянцевых изданий, а также в телешоу. Родители дополнительно создали ему славу, придумав для него прозвище Гном Гномыч.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с ТАСС заявила, что переход Александра Плющенко в сборную Азербайджана — это «выбор его родителей», которые хотят, чтобы у сына «было меньше конкуренции для попадания на чемпионаты мира и Европы, юниорские и взрослые».

«У нас она очень большая. Они профессиональные люди в этом вопросе. Если родители выбирают для него другую страну, значит, они о чем-то думают», — сказала Тарасова.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости связал решение Александра Плющенко выступать за Азербайджан с желанием повысить шансы на участие в Олимпийских играх.

«За кого хочет, за того и выступает. Это личная жизнь Гном Гномыча и его родителей. Если он хочет выступать за Азербайджан, я стремление понимаю: гарантированно попытаться быть представленным на Олимпийских играх. (Могут быть) какие-то бизнес-вопросы Евгения с Яной — Азербайджан страна небедная», — порассуждал он.

Еще две россиянки сменили спортивное гражданство

Источники РИА Новости и ТАСС также сообщили, что разрешение выступать за Азербайджан получила 18-летняя фигуристка Вероника Жилина. В сезоне 2023/24 она не участвовала в соревнованиях. Документы на переход россиянка подала весной 2025 года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 млн рублей, но тогда так и не получила открепление от ФФККР.

Жилина тренируется в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

Еще одна российская фигуристка из этой академии, 16-летняя Кира Трофимова, получила разрешение выступать за команду Беларуси, утверждают собеседники РИА Новости. Она не выступала в соревнованиях с 2025 года.

В 2022 году Плющенко говорил в интервью «РБ Спорт», что все его спортсмены приняли решение выступать за Россию, а если кто-то захочет сменить спортивное гражданство, то он будет их отговаривать.

«Я не могу им запретить менять гражданство, у меня почти все ученики несовершеннолетние. У них есть родители, вместе с которыми они будут принимать решение. Но на сегодняшний день я буду отговаривать своих учеников <…>. По крайней мере, постараюсь отговорить», — сказал тогда руководитель академии.

Он добавил, что «на 99%» уверен в том, что никто из его учеников не захочет выступать за другую страну.