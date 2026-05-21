Москва получила от Еревана официальное уведомление о неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Получено от армянской стороны официальное уведомление о том, что премьер-министр Никол Воваевич Пашинян не сможет присутствовать на предстоящей встрече лидеров стран ЕАЭС», — сообщила она.

Армению на встрече представит вице-премьер Мгер Григорян.

Захарова отметила, что ситуации, когда представители стран ЕАЭС по тем или иным причинам не могут принять участие в работе органов союза, происходили и раньше. Однако в случае с Арменией «это превращается уже в систему», которую Пашинян создал «на направлении работы данной структуры», предположила дипломат.

По словам Захаровой, неучастие армянского премьера во встрече лидеров ЕАЭС не представляет «трагедии» для самого объединения, добавив, что «вопрос только в самой Армении».

«Мы предпочитаем судить по конкретным практическим шагам правительства Армении в рамках реализации некой проевропейской политики, их влиянию на евразийские интеграционные процессы. Мы изначально говорили о том, что невозможно сочетать членство в ЕАЭС с внедрением наднациональных регуляторных механизмов другого интеграционного блока. Мы об этом говорили неоднократно, исчерпывающе и на всех уровнях», — указала представитель МИДа.

Как считает Захарова, на фоне курса Еревана на евроинтеграцию в дальнейшем ситуация может перерасти в «прямое противоречие».

«Это не потому что мы против и не потому что мы исповедуем принцип либо-либо, мы как раз его не исповедуем и всегда говорили о том, что можно органично сочетать взаимодействие на всех направлениях, и говорили это до тех пор, пока с одного из направлений, а именно с западноевропейского не начали поступать прямые удары по экономике, торговле, финансам и в виде незаконных, нелегитимных санкций, когда это все превратилось в гибридную войну, в том числе в торговом измерении», — подчеркнула она.

9 мая президент России Владимир Путин допустил, что планы Армении по членству в Евросоюзе могут быть обсуждены по членству в Евросоюзе. По его словам, намерения республики требуют «особого рассмотрения». Российский лидер также выразил мнение, что Еревану следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода <…> Нужно своевременно просто сказать, что мы будем делать так и так. Здесь нет ничего особенного. Надо все посчитать. И на армянской стороне надо посчитать, и нам посчитать», — сказал президент.

На встрече с Пашиняном в апреле Путин заявил, что одновременное нахождение Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. Армянский премьер, в свою очередь, говорил, что республика будет сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока с ним совместим процесс евроинтеграции.