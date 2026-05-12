Госкорпорация «Росатом» предлагала Армении проект АЭС большой мощности, которая закрыла бы энергетические потребности «на десятилетия, а то и век вперед». Об этом сообщил ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. Он дал понять, что предложение остается в силе.

По словам Калугина, таких результатов можно было бы достичь, «будь на то воля армянского руководства». При этом станция позволила бы выставить дешевые тарифы на электроэнергию конечным потребителям, что «значительно бы подстегнуло рост промышленности страны», добавил дипломат.

Калугин подчеркнул, что Россия как глобальный лидер в области атомных технологий всегда может поделиться с Арменией своими наработками и опытом.

То же самое касается технологий в сфере цифровизации, продолжил собеседник ТАСС. Как указал Калугин, Россия входит в тройку стран с самыми передовыми решениями, особенно в области интернет-банкинга и переводе в «цифру» госуслуг и здравоохранения.

«И это только некоторые примеры того, что несет в себе „российское предложение“» , — заявил глава департамента МИД.

Рассуждая о будущем двусторонних отношений, Калугин сказал, что Москва нацелена на совместное взаимообогащающее сотрудничество. Именно такая модель, по его словам, заложена в интеграции через ЕАЭС, СНГ и ОДКБ — объединениях, где участвуют оба государства.

«Всегда взаимодействовали с Арменией на равных, никогда не навязывали культурный код и не требовали поступаться идентичностью, важными с точки зрения истории символами. Ценим и уважаем связь армян диаспоры со своей „малой Родиной“» , — цитирует Калугина ТАСС.

В феврале 2024 года премьер Никол Пашинян заявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности заморожено в связи с тем, что ОДКБ не выполняла своих обязательств перед республикой в 2021-2022 годах. Летом того же года он сказал, что страна со временем выйдет из ОДКБ и что «другого пути нет». На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 1 апреля 2026 года Пашинян объяснил, что участие в ОДКБ фактически заморожено, потому что механизмы организации «не заработали» в 2022 году, «вопреки обязательствам».

В апреле российский вице-премьер Алексей Оверчук предупредил, что если Ереван до конца 2026 года не примет решения о строительстве новой станции взамен работающей еще с советских времен Мецаморской (Армянской) АЭС, то может столкнуться с энергодефицитом и подорожанием услуг в этой сфере для потребителей.

Как пояснил Оверчук, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию новой АЭС займет не меньше 10 лет. Если Армения не поторопится принять решение, то в обозримом будущем может возникнуть ситуация, когда Мецаморскую АЭС придется закрыть, а новой станции еще не будет, предположил он.

При этом в Москве «твердо убеждены, что необходимые Армении технологии есть только у России», подчеркнул вице-премьер.

«Для Армении, а, возможно, и для ее соседей, это будет иметь долгосрочные негативные последствия. Скорее всего, дефицит энергии в стране будет покрываться за счет импорта, что всегда не дешево для потребителей. Будут также вводить в действие генерацию на возобновляемых источниках, но это тоже не решение проблемы», — указал он.

Армянская АЭС: чего хочет Ереван и что говорят в России

Мецаморская АЭС, которую остановили после Спитакского землетрясения 1988 года, с 1995 года продолжила работать на одном из двух энергоблоков и до сих пор обеспечивает в среднем 30-40% энергетических потребностей Армении. Продлевать эксплуатацию станции позволяет сотрудничество с компанией «Русатом сервис».

В начале февраля нынешнего года министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян сообщил, что страна решила заменить действующую АЭС модульным вариантом и изучает предложения России, США, Франции, Китая и Южной Кореи.

Позднее в том же месяце вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе своего визита в Ереван говорил о возможности участия американских компаний в тендере на поставку стране малых модульных реакторов. Он и Пашинян подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере.

Комментируя это, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в том, что касается атомных объектов советского и российского дизайна, Россия обладает «большими компетенциями и большей конкурентоспособностью».

«То есть Россия за меньшие деньги способна обеспечивать лучшее качество на многие годы», — подчеркнул он.

В начале мая по итогам первого саммита Армения — ЕС правительство Пашиняна приветствовало «поддержку ЕС в разработке дорожной карты по выводу из эксплуатации» Мецаморской АЭС до 2040 года.