Отец Фёдор, многолетний настоятель храма Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах, лично знакомый с новым Патриархом Грузинской церкви, рассказал RTVI о биографии митрополита Шио, его пути к священству и о том, каким может быть его правление.

Отец Фёдор познакомился с митрополитом Шио ещё в 1990-х годах, когда тот впервые приехал в Москву — поводом послужила тяжёлая болезнь его отца, которого привезли на консультацию в Институт гематологии. Тогда же будущий митрополит начал посещать богослужения.

«Я узнал, что он принял монашество. Он ещё не закончив консерваторию, решил принять монашество и пошёл по пути священства. В девяносто шестом он уже стал священником, вскоре — игуменом. Игуменом я его и видел», — рассказывает отец Фёдор.

Позднее их пути пересекались в московском храме Святого Георгия, где митрополит Шио служил настоятелем грузинской православной диаспоры. По словам отца Фёдора, это было мудрое решение Католикоса-Патриарха Илии — молодой священнослужитель одновременно учился и нёс служение, стараясь всё усвоенное передавать своей пастве.

«Он отличался особенно ровным характером. Ему удавалось мудро и спокойно управлять — призвать грузин к порядку всегда непростая задача, но у него это получалось», — говорит Фёдор.

В 2003 году митрополит Шио принял архиерейский сан и уехал в Грузию, где приступил к работе в новой епархии. В 2007 году Патриарх назначил его хорепископом, а за девять лет до сегодняшнего дня — своим местоблюстителем, почувствовав ухудшение здоровья.

«Владыка Шио упал на колени и просил: „Меня не надо, я прошу кого-нибудь другого, я не гожусь, мне бы с собой справиться — как я могу быть заместителем?“ Но Патриарх ответил: „Как раз это и свидетельствует о том, что ты годишься, — потому что если бы ты хотел, это значило бы, что ты к этому стремишься“. И владыка сказал: „Тогда слушаюсь и повинуюсь“».

На вопрос о том, почему именно митрополит Шио стал преемником, отец Фёдор говорит об одном ключевом качестве — безупречной репутации. За все годы служения, в том числе в качестве местоблюстителя, владыка Шио не оказался причастен ни к одному скандалу.

«Он не уклоняется ни вправо, ни влево, а идёт царским, серединным путём — стараясь сочетать интересы других владык и епархий, но одновременно проводя линию, которую поручал ему Патриарх. Я слушаю его проповеди — он всегда говорит богословски глубоко, обладает даром слова, умеет чётко донести содержание евангельских чтений».

Духовное образование митрополит Шио получил в нескольких учебных заведениях: начинал в Батумской семинарии, затем учился в семинарии Троице-Сергиевой лавры (заочно) и завершил образование в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. По словам отца Фёдора, это обусловило его прочные и тёплые связи с Русской православной церковью.

«Он очень почитает ректора Свято-Тихоновского института отца Владимира Воробьёва. Связи с Русской Православной Церковью у него достаточно твёрдые и хорошие — это даёт ему возможность, с одной стороны, дружественно общаться, а с другой — всё равно отстаивать интересы Грузинской церкви. Он прекрасно говорит по-русски».

Говоря о возможных переменах в Грузинской церкви, отец Фёдор выражает надежду на преемственность курса. При этом он ожидает, что новый Патриарх будет более требователен к дисциплине: при Патриархе Илии из-за состояния его здоровья контроль неизбежно ослаб.

«Когда он служил в московском храме, он умел наводить порядок среди грузин — призывал к нему, не обижая никого, и все слушались. Думаю, будет больше контролировать и построже некие вещи установит. Это хорошо, потому что нужен порядок», — считает отец Фёдор.

Отец Фёдор также прокомментировал сообщения о возможном покушении на митрополита Шио. По его словам, подробностями он не располагает, однако отметил, что попытки отравления в грузинской церковной среде — явление, к сожалению, известное: аналогичная история произошла и с самим Патриархом Илией.

«Может быть, его выдержанность и ровное отношение ко всем помогли ему обойти это. Конечно, это бывает всегда с помощью Божьей», — говорит Фёдор.

В заключение отец Фёдор выразил личное удовлетворение от того, что именно митрополит Шио возглавил Грузинскую церковь, и надежду лично приехать к нему, чтобы выразить почтение и принять его благословение.