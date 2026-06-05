Росавиация вручила сертификаты типа на региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8 для самолета «Суперджет», сообщили в госкорпорации Ростех. Получение документов позволяет начать их серийное производство. Торжественная церемония прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Мероприятие прошло в присутствии первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, вице-премьера Виталия Савельева, министра промышленности и торговли Антона Алиханова, министра транспорта Андрея Никитина, министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и генерального директора госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.

Мантуров назвал выдачу сертификата типа на Ил-114-300 «входным билетом» на отечественный рынок гражданской авиации. Он отметил, что предприятия Ростеха провели глубокую модернизацию практически всех систем воздушного судна.

«Самолет исполнен в базовой компоновке на 66 мест. Оснащен новыми российскими турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономичным интерьером пассажирского салона. За этими и многими другими решениями стоит кропотливая работа наших конструкторов, инженеров, технологов, программистов и промышленных дизайнеров», — рассказал министр,

Вице-премьер Виталий Савельев отметил, что российские авиакомпании будут использовать Ил-114 для региональных пассажирских перевозок. Он добавил, что особенно самолет будет востребован на Дальнем Востоке.

Ил-114-300 полностью адаптирован к низким температурам, что позволяет эксплуатировать его в самых разных климатических условиях, включая Арктику и труднодоступные территории, заявил Сергей Чемезов.

«В ходе сертификации опытные Ил-114-300 выполнили порядка 350 полетов, подтвердив надежность и безопасность. В том числе самолет испытывали экстремальными холодами — в Якутске длительная стоянка проходила при температурах до −45 градусов. Словом, машина получилась надежная, для нее создается современная система эксплуатации и технического сопровождения. Уверен, у этой машины хорошее будущее. С учетом сроков изготовления авиакомпаниям необходимо уже сейчас выходить на твердые авансированные контракты», — сказал глава госкорпорации.

Турбовинтовой самолет Ил-114-300 разработан в Авиационном комплексе им. С.В. Ильюшина (входит в ОАК госкорпорации Ростех) и предназначен для развития регионального авиасообщения. Производство машин будет вестись на Луховицком авиационном заводе, где в различной степени готовности находятся три серийных самолета. В рамках ПМЭФ-2026 были подписаны договоры лизинга между Государственной транспортной лизинговой компанией и 2-м Архангельским авиаотрядом на поставку первых трех самолетов Ил-114-300 до 2027 года. Ил-114-300 призван заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Самолет оснащен отечественными агрегатами и системами. В частности, концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) производит для Ил-114-300 навигационную систему ВСС-95, панели управления системами самолета, жидкокристаллические дисплеи для кабины и другую авионику. «Сердцем» самолета выступают двигатели ТВ7-117СТ-01 производства петербургского предприятия «ОДК-Климов» (входит в ОДК госкорпорации Ростех).

Импортозамещенный лайнер «Суперджет-100» в скором будущем также должен поступить в коммерческую эксплуатацию, заявил Мантуров.

«Сегодня мы приближаем этот день благодаря получению сертификата типа на двигатель ПД-8. Его разработка силами „ОДК-Сатурн“ еще раз подтверждает, что российская промышленность способна самостоятельно создавать сложные наукоемкие изделия полного цикла. Причем делать это в очень сжатые сроки», — сказал первый вице-премьер.

Сергей Чемезов подчеркнул, что получение сертификата типа на двигатель ПД-8 в очередной раз доказывает мощь российской инженерной школы.

«Задачу, на которую во всем мире уходит 10-12 лет, наши двигателисты выполнили в два раза быстрее. Получение документа вплотную приближает к сертификации импортозамещенного самолета «Суперджет-100», который станет основой региональной авиации», — заявил гендиректор Ростеха.

По его словам, первые серийные двигатели планируется отгрузить до конца 2026 года.

В перспективе, рассказал Чемезов, на базе ПД-8 возможно создать целое семейство двигателей как с увеличенной на 25—30% тягой, так и сниженной на 20% — в зависимости от задач. В частности, планируется сделать двигатель с тягой в 10 тонн для самолета бизнес-авиации, а также ПД-8В — вертолетную версию силовой установки, предназначенной для тяжелого транспортного вертолета Ми-26.

Российские специалисты более десяти лет работают под санкциями, а последние четыре года — в условиях особенного жесткого санкционного давления, указал Чемезов.

«В режиме многократного роста гособоронзаказа, ограниченных бюджетов и работы наших предприятий 24/7. Даже в этих условиях специалисты Ростеха — ученые, конструктора, инженеры, рабочие — делают почти невозможное. В рекордные сроки создают двигатели и самолеты мирового уровня. Без заимствований. Без опоры на коллег в других странах. Вручение сертификатов типа — еще один шаг нашей страны к технологическому суверенитету в сложной и стратегически важной отрасли — авиации. Еще один самолет в линейке, готовый брать на борт пассажиров. И еще один двигатель, готовый поднимать в воздух современные авиалайнеры», — подчеркнул генеральный директор Ростеха.

Сертификат типа подтверждает соответствие двигателя ПД-8 нормам летной годности и заложенным техническим характеристикам.