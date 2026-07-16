Смерть сенатора США Линдси Грэма* может существенно ухудшить отношения офиса президента Украины Владимира Зеленского и команды американского лидера Дональда Трампа. Об этом рассказал бывший сотрудник администрации Трампа изданию Politico.

«Украине нужны „переводчики“ с языка Трампа, потому что они его не понимают. Теперь они лишились такой возможности… Думаю, это станет помехой», — сказал он.

Один из европейских дипломатов также назвал смерть Грэма «потерей» и рассказал, как тот пытался убедить Дональда Трампа в необходимости усилить поддержку Украины. При этом собеседник издания выразил уверенность в наличии других лиц, которые могли бы «подхватить эстафету» после ухода сенатора.

«Это делает роль [генерального секретаря НАТО Марка] Рютте еще более важной», — пояснил он.

Работающий в Вашингтоне европейский диппредставитель предположил, что последствия смерти сенатора для политики Вашингтона по отношению к украинскому конфликту станут главной темой для дипломатического сообщества Европы.

«Сенатор Грэм был ключевой движущей силой в этом вопросе, и я уверен, что его будет не хватать в этой области. Надеюсь, что человек, который придет ему на смену, будет придерживаться той же линии», — сказал собеседник издания.

Как пишет Politico, Грэм был ключевым связующим звеном между лагерем сторонников американского президента и украинским руководством. В частности, он был главным инициатором усилий Конгресса США по ограничению каналов военной помощи России.

Одним из последних протокольных мероприятий с участием Грэма стала встреча с Владимиром Зеленским, которому сенатор сообщил о законодательной инициативе по введению санкций против покупателей российской нефти.

Издание также отмечает, что смерть Грэма последовала за «неожиданным прорывом» в переговорах между конгрессменами и командой Трампа по формулировкам в санкционном законопроекте сенатора во время саммита НАТО в Анкаре.

Новая редакция законопроекта, представленная 14 июля, ограничивает возможности президента США уклониться от введения санкций против России во время переговоров, а также призывает его ввести ограничения против поставщиков таких критически важных технологий, как датчики и станки.

Хотя соавторами законопроекта о санкциях значатся более 80 конгрессменов, Грэм был одним из немногих республиканцев, поддерживающих как Трампа, так и Зеленского, отмечает Politico.

За военную поддержку Украины продолжает выступать председатель комитета Сената США по делам вооруженных сил республиканец Роджер Уикер. Однако другой твердый сторонник Киева в Республиканской партии, сенатор Том Тиллис, уходит в отставку, а у членов Демократической партии практически нет доступа к Белому дому и какого-либо влияния на администрацию Трампа, пишет газета.

Среди европейских лидеров союзников Украины, к которым мог бы прислушиваться глава Белого дома, тоже становится меньше: премьер-министр Великобритании Кир Стармер уходит в отставку, полномочия президента Франции Эмманюэля Макрона истекают в мае 2027 года, а с премьером Италии Джорджей Мелони Трамп рассорился из-за позиции по войне с Ираном.

*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов