Президент США Дональд Трамп готов поддержать законопроект о масштабных санкциях против России и ее партнеров только при условии, что у него будет единоличное право приостанавливать или отменять ограничения. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

По данным газеты, Трамп считает это важным условием для переговоров с Россией. При этом глава Белого дома «ясно дал понять» своим советникам, что не считает инициативу о санкциях законодательным приоритетом.

Самым ярым сторонником законопроекта среди конгрессменов-республиканцев был покойный сенатор Линдси Грэм. За день до смерти, во время визита в Киев, политик заявил, что Белый дом спустя больше года противодействия согласился поддержать санкции.

Смерть Грэма изменила политическую обстановку вокруг этого законопроекта, пишет NYT. Хотя представители обеих партий заявили, что надеются продвинуть инициативу, ее судьба остается неясной, говорится в публикации.

Какие санкции готовят США

Обновленная редакция законопроекта предполагает введение пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российской нефти. Таковыми в 2025 году были Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан, заявил The Wall Street Journal (WSJ) соавтор документа, сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Первоначальная версия законопроекта предлагала ввести пошлины до 500% на товары из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие энергоносители.

Для стран, которые импортируют менее 15% российского экспорта природного газа и стремятся к сокращению этого показателя, предусмотрены исключения. Таким образом, Япония, Франция, Венгрия и Бельгия будут освобождены от пошлин, пишет WSJ.

По словам Блюменталя, санкции планируется направить против российских оборонных, энергетических и финансовых объектов, а также «теневого флота».

По данным Reuters, которое ссылается на помощников сенаторов, американские санкции могут затронуть Банк России, а также крупнейшие энергетические проекты, в том числе «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 1―3».

Новая версия законопроекта также включает положение, позволяющее Трампу отменить санкции, если он сочтет это отвечающим национальным интересам США.

Обновленный законопроект является компромиссным вариантом, получившим поддержку республиканцев, демократов и Белого дома, утверждают источники WSJ, знакомые с ситуацией.

Трамп накануне заявил, что законопроект о санкциях «с большой вероятностью» будет принят. При этом он отметил, что конгрессмены могут добавить в пакет ограничения против Ирана и «Хезболлы».