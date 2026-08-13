Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги вызвал посла России в Токио Николая Ноздрева и выразил ему протест по поводу визита президента РФ Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщило агентство Jiji Press. В Москве ответили, что эта дипломатическая активность «ни к чему не приведет».

«Предварительного уведомления [о визите] со стороны России не было. Но это и не стало неожиданностью, учитывая прошлые заявления президента Путина», — заявил телеканалу TBS высокопоставленный чиновник японского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что ведется срочный сбор информации о цели визита российского президента.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сказал журналистам, что подобные дипломатические действия ни к чему не приведут.

«Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», — цитирует его ТАСС.

Ранее 13 августа министр иностранных дел Японии выразил «решительный протест» в связи с поездкой Путина. Он заявил, что «северные территории», как Токио называет южную часть Курильских островов, включая Итуруп, являются «исконной территорией [Японии] с исторической и юридической точек зрения» (цитаты по ТАСС).

Японский премьер-министр Санаэ Такаити также заявила, что «решительно протестует» против визита Путина на Итуруп.

«Следует отметить, что это еще больше усугубило антироссийские настроения в Японии и затруднило восстановление отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — приводит ее слова Nikkei.

Такаити рассказала на пресс-конференции, что после того, как Путин заявил о намерении посетить Курильские острова в 2024 году, Япония обращалась к России с просьбой воздержаться от подобных действий.

В январе 2024 года Путин во время визита в Хабаровск призвал предпринимателей Дальнего Востока «развивать туристический кластер» Курильских островов. «Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, но обязательно приеду», — пообещал глава государства.

Такаити заявила, что визит Путина «несовместим с последовательной позицией Японии в отношении северных территорий». Это «оскорбляет чувства японского народа и абсолютно неприемлемо», заключила глава правительства.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ опубликовал англоязычный пост в X, в котором заявил, что Курилы «были, есть и останутся российской территорией» и пригрозил «чудовищными последствиями» тем, кто с этим не согласен.

«Премьер-министр Японии Такаити может сколько угодно болтать о том, что Курильские острова „исторически принадлежали Японии“, но эти разговоры ничего не изменят. <…> Любой, кто этого не понимает, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения», — написал Медведев.

О визите Путина на Итуруп 13 августа сообщила пресс-служба Кремля. В релизе говорилось, что президент посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», Курильскую центральную районную больницу и среднюю школу имени Героя России Э. Д. Норполова. В завершение поездки глава государства провел рабочую встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.

Директор завода «Ясный» Сергей Борзов рассказал, что Путин увез с собой с острова Итуруп икру горбуши и кеты.

В ответ на поездку возле посольства России в Токио прошли акции протеста. ТАСС утверждает, что в них участвовали «ультраправые активисты».