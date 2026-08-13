Группа американских сенаторов от Демократической партии призвала администрацию президента США Дональда Трампа внести Россию в список государств ― «спонсоров незаконных задержаний». Об этом говорится в письме, подписанном лидером демократов в сенате Чаком Шумером и его 15 коллегами.

Конгрессмены призвали Белый дом активизировать усилия по освобождению пяти американцев, которые приговорены в России к срокам от пяти лет до 21 года по различным обвинениям: Андрэ Хачатуряна, Дэвида Барнса, Ольги Джезлер, Александра Антонова и Чака Циммермана.

«У этих людей отняли будущее, и все они стали пешками в более масштабном конфликте. <…> Нам необходимо как можно скорее воссоединить этих американцев с их близкими, и для этого крайне важно официально классифицировать их как „незаконно задержанных“, чего администрация [Трампа] до сих пор не сделала», — заявил Шумер.

Демократы утверждают, что Москва использует задержания американцев как «рычаг давления» на США, а приговоры им выносятся «практически без каких-либо доказательств совершения преступлений».

Авторы письма требуют использовать «все доступные дипломатические, экономические и политические средства» для освобождения пяти американцев.

Сенаторы просят официально признать этих людей незаконно задержанными, а также рассмотреть возможность применения к России статуса «государства — спонсора незаконного задержания». Сейчас такой статус присвоен Ирану и Афганистану.

Шумер и его коллеги также потребовали обеспечить консульский доступ ко всем осужденным в России гражданам США и составить план дальнейших действий «вне рамок зашедших в тупик переговоров» по Украине.

В начале августа президент России Владимир Путин помиловал бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который находился под стражей с 2022 года после пьяного дебоша в поезде Сухум — Москва. Изначально Гилмана приговорили к 4,5 года колонии за применение насилия к полицейскому. Позже против него возбудили еще несколько дел о нападениях на сотрудников УФСИН, инспектора СИЗО и следователя. Суд Воронежа приговорил его к семи годам и одному месяцу колонии, а в декабре 2025 года срок увеличили до 10 лет колонии строгого режима.

За что американцы сидят в России

Андрэ Хачатуряна задержали в декабре 2021 года в аэропорту Шереметьево, обнаружив у него в багаже пистолет Glok-17 и патроны к нему. Мужчина получил восемь лет колонии общего режима по обвинению в контрабанде и перевозке оружия.

Жившего в Москве Дэвида Барнса задержали в 2022 году по заявлению его бывшей жены о сексуальном насилии над их детьми. Барнса приговорили к 21 году колонии строгого режима. Позже суд добавил ему полгода к сроку, а также назначил принудительное лечение.

Ольга Джезлер, приехавшая в Россию к больной раком сестре, была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков и приговорена к 10 годам колонии. Согласно судебным документам, женщина привезла с собой три пузырька с капсулами, содержащими гашишное масло.

Гражданин США, России и Украины Александр Антонов отбывает в России шестилетний срок по делу о публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму. По данным обвинения, он публиковал в мессенджере комментарии в поддержку украинского батальона «Азов»* и организации «Легион „Свобода России“»*, а также призывал к убийству российских военных.

Чарльз Циммерман получил в России пять лет колонии по обвинению в незаконной перевозке оружия и боеприпасов к нему. Мужчина приплыл в Россию из США на своей яхте и пришвартовался в порту Сочи. Он рассказал, что направлялся в Казань к девушке, с которой познакомился через интернет. По словам Циммермана, оружие на борту он держал для самообороны.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена