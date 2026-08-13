Российскую стримершу Ксению Гузаеву, известную в соцсетях как Fasoollka, выдворили из Казахстана за «провокационные и неэтичные комментарии», сообщает Zakon.kz. Ей запретили въезжать в страну в течение пяти лет.

Департамент полиции Астаны раскрыл подробности в официальном Instagram*-аккаунте, указав только инициалы девушки — Г.К. — и не называя ее гражданство.

Полицейские обратили внимание на стримы россиянки в ходе мониторинга соцсетей. Суд привлек девушку к административной ответственности, назначив штраф, сумма которого не уточняется.

Были приняты меры по высылке блогерши из страны «в соответствии с установленной законом процедурой», говорится в пресс-релизе.

В полиции не объяснили, в чем именно заключалась вина Гузаевой. РИА Новости передает со ссылкой на местные СМИ, что во время стримов, в частности, на платформе Twitch, она ставила под сомнение принадлежность города Павлодар Казахстану и оскорбляла местных жителей.

Интернет в Казахстане юридически приравнивается к общественному месту, поясняет российское агентство.

В четверг, 13 августа, полиция Астаны показала видео выдворения россиянки. На нем видно, как девушка сначала подписывает протокол в кабинете, а затем в сопровождении полицейского и сотрудника службы безопасности аэропорта проходит на посадку. Судя по ролику, россиянку сопроводили до самолета и проследили, чтобы она прошла в салон.

«Иностранная гражданка Г.К. покинула территорию Республики Казахстан. <…> Закон и уважение к стране обязательны для всех без исключения», — говорится в подписи.

В полиции подчеркнули, что Казахстан открыт для гостей из других государств.

«В то же время пребывание на территории Республики Казахстан требует строгого соблюдения требований законодательства, а также уважения к нашей стране, ее гражданам и общепринятым нормам поведения», — добавили правоохранители.

В конце июля в МВД Казахстана предупредили, что будут выявлять и публично называть настоящие имена авторов противоправного контента в соцсетях. В ведомстве заявили, что привлекли к административной ответственности девять блогеров, которые «ради лайков, просмотров и донатов сознательно переступили границы дозволенного».

«В прямых эфирах, в частности, стримах в TikTok, выражались нецензурной бранью, демонстрировали непристойное поведение, устраивали опасные пранки и оскорбляли людей», — сообщил представитель МВД и раскрыл имена шестерых из них.

* принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности