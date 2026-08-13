Опасения о возможной блокировкой денежных переводов, совершенных через устройство с устаревшей версией операционной системы, не имеют под собой оснований. Таким мнением поделился с KP.RU ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал РИА Новости о включении в перечень признаков подозрительных операций, на которые должны реагировать операторы денежных переводов, использование клиентом вредоносного программного обеспечения.

Глава отдела информационной безопасности Sitronics Group Артем Герасимов допустил, что новая норма коснется в том числе устройств с устаревшей версией операционной системы, а также модифицированными и неофициальными прошивками. Утверждается, что они могут содержать уязвимости для мошенников.

Муртазин напомнил, что для проверки устройства, с которого совершается перевод, пользователь должен заключить дополнительное соглашение с банком, а своевременное обновление программного обеспечения будет рассматриваться как один из критериев при рассмотрении жалоб на несанкционированное списание средств.

Эксперт уточнил, что использование устаревших версий Android, iOS или Windows без патчей безопасности может стать причиной для отказа в компенсации при подаче такой жалобы, однако переводы будут осуществляться в штатном режиме, без каких-либо рисков.

С января 2026 года Банк России расширил список признаков сомнительных переводов с шести до 12 пунктов. В их число вошли наличие реквизитов получателя денег в базе данных о мошеннических операциях, нетипичные для клиента операции, нехарактерная телефонная активность, превышение времени обмена данными между банковской картой и банкоматом, смена телефонного номера за 48 часов до перевода и др.