Автовладельцам, которые в результате технического сбоя на «Госуслугах» получили штрафы от 2021 года без уточнения конкретных данных, не нужно их оплачивать. Об этом заявил RTVI автоюрист Дмитрий Славнов.

«Вы каждый день садитесь за компьютер и пользуетесь операционной системой Windows, которая была разработана больше 30 лет назад. Каждый день вы получаете обновления. И то — система, которая отточена уже, по-моему, до конца, дает какие-то сбои — то зависает, то еще что-то. А здесь новая массовая система также дала сбой», — пояснил он.

Славнов также обратил внимание, что МВД уже признало наличие неисправности и дало разъяснение в связи с произошедшим.

«Роботы могут ломаться. Я думаю, что, если действительно автовладелец видит, что это пустое сообщение, что там нет ни фотографии, ни штрафа, ничего за 2021 год, то можно просто проигнорировать данное сообщение», — заключил он.

О массовой рассылке штрафов пятилетней давности без фотографий нарушения, текста постановления и возможности его обжаловать ранее сообщил автоюрист Александр Шумский со ссылкой на жалобы автомобилистов. По их словам, сообщения стали приходить на «Госуслуги» 10 августа.

Позднее в пресс-службе МВД пояснили, что причиной рассылки штрафов стал сбой в одном из территориальных подразделений полиции Московского региона. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент ведется работа по устранению неполадок, по итогам которой будут приняты решения, «направленные на соблюдение законных прав и интересов участников дорожного движения».