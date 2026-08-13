На учениях Combined Resolve («Совместная решимость») в Германии украинские операторы беспилотников смогли обнаружить и условно вывести из строя американские подразделения и бронетехнику. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Маневры проходили в апреле и мае, в них участвовали около 3,5 тыс. американских военнослужащих. Их подразделения отрабатывали наступательные действия против условного противника при поддержке бойцов 412-го полка беспилотных систем ВСУ.

Украинские военные сначала с помощью разведывательных дронов выявляли позиции и технику американских подразделений, а затем применяли ударные и FPV-дроны. По данным WSJ, в одном из эпизодов американская бронетанковая бригада была полностью условно выведена из боя. Технику возвращали в сценарий учений, чтобы продолжить маневры.

После повторения эпизодов американские военные смогли улучшить свои результаты. Они начали эффективнее рассредоточивать подразделения, использовать маскировку и средства радиоэлектронной борьбы. Украинские военнослужащие также помогали американцам осваивать применение беспилотников в наступательных операциях.

При этом, как отмечает WSJ, американские операторы имеют меньше опыта в ремонте и оснащении дронов непосредственно в условиях боевых действий.

В мае министр обороны США Пит Хегсет сообщил об увеличении числа американских военнослужащих, которых направляют на Украину для изучения опыта применения беспилотников.

Учения Combined Resolve проходили с 9 апреля по 10 мая 2026 года на территории Joint Multinational Readiness Center в Хоэнфельсе, Германия. В маневрах приняли участие более 3,6 тыс. военнослужащих из семи стран. Основу американского контингента составили около 3,5 тыс. военнослужащих, главным образом бойцы 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 1-й кавалерийской дивизии. В учениях также участвовали украинские военнослужащие из 412-го полка беспилотных систем, которые были приданы подразделениям условного противника.