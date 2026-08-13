Операция по обеспечению безопасности президента США Дональда Трампа, в ходе которой секретная служба тайно пересадила первое лицо государства на военный самолет при вылете с саммита НАТО в Анкаре, была проведена на высшем уровне. Таким мнением поделился с 360.ru заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Практика замены самолетов в случае возникновения угрозы безопасности существует много лет, но в случае с Трампом этот механизм практически впервые обсуждается публично, отметил Попов.

В качестве примера он привел Тегеранскую конференцию в 1943 году: делегация из СССР перемещалась на нескольких бортах таким образом, чтобы никто не мог определить, на каком из них находится секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин.

В случае с Трампом американские спецслужбы решили «сработать на показуху»: для вида посадить его на президентский борт Air Force One, а затем тайно переместить на военный самолет, рассказал Попов.

«Решили на показуху сработать: он заходит в самолет [Air Force One], а с противоположной стороны находится транспортный автомобиль аэродромного обслуживания. Под видом загрузки и выгрузки контейнеров с питанием президента с сопровождающими лицами вывели из самолета», — описал процесс собеседник 360.ru.

Ссылаясь на личный опыт, заслуженный летчик России сообщил, что при организации подобных перелетов действия согласовываются с представителями гражданской авиации. Для главного пассажира подготавливают не меньше двух самолетов, а полной информацией обладает лишь узкий круг людей.

Экипажи основных бортов, а также самолетов сопровождения одновременно готовят к выполнению одного маршрута, при прокладывании которого учитывают работу спутников, возможности современных средств радиотехнического наблюдения и прочих технических средств отслеживания.