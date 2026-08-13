Стали известны новые подробности тайной пересадки Дональда Трампа из президентского самолета в военный борт в контейнере для еды после июльского саммита в Турции. На обман журналистов и даже части официальных лиц спецслужбам пришлось пойти после получения информации о заброске в Турцию иранской группы террористов, собиравшейся выпустить по борту № 1 переносную зенитную ракету, выяснили СМИ.

Операция по пересадке президента США Дональда Трампа со своего привычного президентского борта и его тайный перелет на военном C-32A с июльского саммита НАТО в Анкаре была продиктована появившейся у американской и турецкой разведок информацией о готовящемся иранском заговоре с целью сбить борт Трампа с помощью переносной зенитной ракеты.

Информация об этом была получена Агентством национальной безопасности США, ЦРУ и Национальной разведывательной организацией Турции (MIT). Они получили «потоки информации» о готовящейся иранской операции, сообщили CBS два американских источника на условиях анонимности.

У разведслужб также имелась информация о террористической группе на территории Турции, готовившей пуск ракеты, однако последовавшие поиски ее ни к чему не привели. Решение о пересадке Трампа было принято Советом национальной безопасности США, Военным управлением Белого дома и Секретной службой США.

Как ранее выяснили СМИ, покидая саммит, изначально Трамп действительно зашел на борт № 1 Air Force One, но сделал это так быстро, что журналисты не успели его заснять, однако уже после посадки американский лидер был скрытно перевезен в военный борт в контейнере для продуктов на грузовике, который попал на кадры фотографов.

В контейнере Трамп оказался вместе со своими помощниками Натали Харп и Уолтом Наутой и главой Пентагона Питом Хегсетом.

При этом оставшиеся на борту № 1 журналисты и часть официальных лиц были уверены в присутствии Трампа в самолете. О его тайной пересадке знали лишь летевшие этим бортом госсекретарь Марко Рубио и министр финансов США Скотт Бессент. По словам источников, пересадка президента была нацелена на то, чтобы запутать террористов, а не чтобы подвергнуть оставшихся в самолете пассажиров большему риску.

Расследование CNN имеющихся видеозаписей показало, что грузовик с контейнером для еды стоял у Air Force One еще до прибытия кортежа Трампа. После того, как Трамп поднялся в самолет, в кабину грузовика сел человек в черном костюме, контейнер опустили и перевезли к стоящему рядом C-32A.

Другие подробности со ссылкой на свой источник в администрации Трампа приводит ABC News. По его данным, решение о пересадке было принято за 4-5 часов до отлета после получения информации об иранской террористической группе с переносной зенитной ракетой, которая оказалась на территории Турции. Источник уточнил, что группа якобы имела информацию о перемещениях Трампа по Анкаре.

По данным New York Times, ссылающимся на свои источники, вблизи проведения саммита даже был замечен человек с переносной пусковой установкой. Как сообщает NPR, изначально с американскими спецслужбами об угрозе поделилась израильская разведка.

В Белом доме даже после перелета продолжали публично утверждать, что 8 июля Трамп покинул турецкую столицу на старом борту № 1. Сам он тоже писал в Truth Social, что пользовался «прежним Air Force One» вместо подаренного Катаром нового Boeing 747-8.

Летевшие в президентском самолете журналисты позднее вспоминали, что по указанию спецслужб им пришлось закрыть шторки иллюминаторов. «Наверное, потому что это был опасный рейс», — говорил потом Трамп журналистам, отвечая на вопрос о причине, по которой им пришлось сидеть с закрытыми шторками.

О странностях этого полета вспомнил в своей колонке и журналист Reuters Грэм Слэттери, летевший в тот день в Британию с остальным пулом.

«Когда мы выходили из самолета (по прилете в Британию), то увидели, как Трамп спускается из другого отсека самолета — как оказалось впоследствии, это была тщательно продуманная часть всей этой уловки».

Уже по прилете в Британию, в пресс-центре, Слэттери уточнил у Трампа о причинах необходимости закрыть шторки иллюминаторов. Тот ответил, что постоянно получает угрозы из Ирана. «Но если я лечу, то и ты летишь. Верно? — ответил Трамп. — Возможно, когда-нибудь ты захочешь сменить профессию».