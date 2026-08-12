Украина заплатила более $1 млрд за оружие, которое так и не дошло до фронта, сообщает Clash Report со ссылкой на данные Минобороны страны. Каждый невыполненный контракт сокращал объем снарядов, беспилотников и бронетехники, поступающих в ВСУ, говорится в публикации.

Военное ведомство заявило, что по состоянию на 1 января 2026 года его главный орган по закупкам — Агентство оборонных закупок (АОЗ) — накопил неотработанных авансов на 45,8 млрд гривен ($1,07 млрд).

«Эта сумма отражает объем военных контрактов, на которые были выделены государственные средства, но соответствующие поставки или документы остались неоформленными», — поясняет портал.

В декабре 2024 года тот же показатель составлял 14,7 млрд гривен ($343,4 млн).

Надзорные органы обвиняли агентство в попытке скрыть истинные масштабы накопившейся задолженности, публично называя заниженные цифры и ограничивая доступ общественности к данным о закупках.

В результате общественного давления Минобороны опубликовало проверенные данные в обход внутренних ограничений.

Украинский Центр противодействия коррупции выразил озабоченность резким ростом суммы невыполненных контрактов, назвав их «оружием на бумаге».

Представители АОЗ объяснили такой скачок техническими условиями контрактов, а именно тем, что сроки поставок по некоторым из них истекли одновременно 31 декабря 2025 года.

Еще одной причиной в агентстве назвали ущерб от ударов по украинским оборонным предприятиям. Из-за этого выполнение контрактов на сумму более 20 млрд гривен ($467,3 млн) было приостановлено.

К концу июля агентство доложило о сокращении суммы неотработанных авансов в три раза — до 14,6 млрд гривен. Еще 11,2 млрд гривен ($262 млн) по контрактам за 2024 год по-прежнему заморожены, пока длятся суды с четырьмя проблемными поставщиками, сообщает Clash Report.

В мае 2025 года Financial Times писала со ссылкой на украинское Минобороны, чиновников и государственные документы, что страна потеряла более $700 млн авансовых выплат иностранным оружейным брокерам за оружие и боеприпасы, которые так и не получила.