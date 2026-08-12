В Великом Новгороде отменили ежегодный слет операторов боевых БПЛА в связи с угрозой нанесения удара по месту его проведения. Об этом сообщается в телеграм-канале организаторов.

Всероссийский слет операторов боевых беспилотных систем «Дронница» должен был пройти 29―30 августа. Мероприятие проводится с 2022 года.

«Аналитический центр КЦПН [Координационный центр помощи Новороссии] получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слету в момент его проведения», ― сообщили организаторы.

Отмечается, что ВСУ планировали задействовать в операции как «новые баллистические возможности», так и «биодроны-террористы». В связи с этим для защиты участников слета «пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях», говорится в сообщении.

Вопросы безопасности участников слета обсуждались на совещаниях с участием руководства Новгородской области, военными и спецслужбами. В результате мероприятие решили перенести в другое место и на другое время. Подробности не приводятся.

«Нами было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков — слишком самонадеянно», — говорится в телеграм-канале «Дронницы».

Слет операторов боевых БПЛА проводится с 2022 года. Основными темами мероприятия в этом году были заявлены «поиск путей к перелому хода текущей „войны дронов“» в пользу России и «подготовка к большой войне против НАТО».

В рамках слета планировалось проведение лекций, мастер-классов, выставки «достижений отечественного дроностроения» и средств борьбы с БПЛА, а также показательные испытания техники на полигоне.

Министр обороны России Андрей Белоусов в конце 2024 года анонсировал формирование войск беспилотных систем. В мае 2026-го военнослужащие нового рода войск впервые участвовали в параде Победы на Красной площади.

В начале августа президент России Владимир Путин назначил командующим войсками БПС генерал-полковника Дениса Лямина, который ранее занимал пост начальника штаба группировки «Центр». До Лямина войсками БПС командовал подполковник Юрий Ваганов.