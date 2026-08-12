В пяти районах Тюменской области — Абатском, Голышмановском, Викуловском, Омутинском и Аромашевском — власти изымают и сжигают скот из-за «особо опасной болезни свиней». Об этом сообщило региональное издание «Наш Город». О массовом забое также пишут «Комсомольская правда — Тюмень» и 72.RU.

Регион еще не успел оправиться после летнего паводка, как 7 августа появились сообщения в соцсетях о выставлении санитарных постов. Очевидцы рассказывали, что люди в костюмах биозащиты останавливали машины на въезде в некоторые округа и дезинфицировали колеса.

Согласно записям в пабликах, эти действия объясняли вспышкой заболевания, похожего на африканскую чуму свиней (АЧС).

АЧС — это вирусное заболевание, поражающее домашних и диких свиней. Для человека оно не опасно.

Затем жители стали жаловаться на изъятие и уничтожение скота под предлогом опасной болезни, при этом предварительно животных не проверяли на заражение.

По данным на 11 августа, когда вышла публикация «Нашего Города», карантин не был официально введен ни в одном муниципалитете.

В тот же день информацию о санитарных мероприятиях из-за «опасного заболевания» подтвердил изданию замглавы Абатского муниципального округа, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Валерий Соловейко. Он сообщил, что среди прочего проводится изъятие и уничтожение восприимчивых животных.

По данным на 12 августа, карантин все же ввели в селах вокруг очага, в котором оказались несколько деревень Голышмановского округа, говорится в репортаже 72.RU.

Портал отмечает, что ни региональные власти, ни администрации на местах не говорят людям, какая именно «особо опасная» болезнь поразила свиней. При этом фермеров оповестили, что у них будут забирать скот на убой, потому что это единственный способ остановить распространение.

«Информация о выявлении заболеваний животных относится к информации ограниченного распространения», — заявили «КП — Тюмень» в управлении ветеринарии Тюменской области.

Там пояснили, что при выявлении заболевания принимаются меры в рамках ветеринарного законодательства. Гражданам, которые лишились своего поголовья или продукции свиноводства, полностью возместят их стоимость «в размере рыночной цены», обещали в ведомстве.

На время карантина жителям запретили вывозить животных и продукты свиноводства. Фермеры рассказали 72.RU, что у них забрали все поголовье, при этом никто не называет конкретных сумм компенсации. Для многих свиноводство является единственным или наиболее существенным источником дохода, при этом само хозяйство и уход за животными, в том числе медицинский, требуют немало денег.

На собрании в райцентре Голышманово чиновники также не ответили фермерам, о каких суммах компенсации идет речь. Там лишь отметили, что возмещение «достаточно приличное».

При этом первый замглавы Голышмановского округа Наталья Шахова призвала жителей сообщать обо всех свиньях в хозяйстве и пригрозила «нехорошей ответственностью» за попытку укрыть поросят.

По данным «КП — Тюмень», компенсацию фермерам назначили в размере 90―95 рублей за кг живого веса.

Ветеринарные мероприятия будут проводиться как минимум до середины августа. Срок действия самого карантина установят в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

В феврале и марте большой резонанс вызвала история с массовым забоем коров в Новосибирской области, который изначально тоже объясняли «опасным заболеванием». Власти задним числом объявили о введении карантина, который связали со вспышкой мутировавшего пастереллеза.

Изъятие скота в Сибири стало одной из тем, которые затронула в своем нашумевшем обращении к президенту Владимиру Путину блогер, бывшая звезда телешоу «Дом-2» Виктория Боня. Она сказала, что сама росла в деревне и знает, «что такое скот для села, — это жизнь».