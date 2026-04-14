Блогер и телеведущая Виктория Боня опубликовала видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявила, что подчиненные «врут» главе государства о происходящем в стране или «неправильно доносят информацию». В почти 19-минутном ролике блогер раскритиковала блокировку соцсетей и мессенджеров, массовый забой скота в Новосибирской области, а также реакцию чиновников на наводнение в Дагестане и выбросы мазута в Анапе.

Боня заявила, что говорит «от лица народа», хотя ее об этом «не просили». Она выразила мнение, что главы российских регионов, артисты и блогеры «боятся» Путина и не рассказывают ему о проблемах, которые «наболели, но <…> очень важны на повестке дня». Блогер перечислила пять тем, о которых, по ее выражению, президенту «ни один губернатор не скажет».

В частности Боня возмутилась отсутствием своевременной реакции чиновников на наводнение в Дагестане, назвав его «страшной катастрофой». Кроме того, блогер заявила, что Путину «врут» о ситуации в Анапе, у берегов которой в 2025 году произошел разлив мазута. По словам Бони, там снова появилось «огромное мазутное пятно», которое «видно из космоса», и гибнут животные.

10 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, что пляжи Анапы в новом сезоне примут отдыхающих «в полном объеме». При этом в районе Анапы снова находят перепачканных мазутом птиц и мертвых дельфинов. В оперштабе Кубани заявили, что нефтяное пятно у побережья могло образоваться в результате атак украинских БПЛА по гражданским судам в Черном и Азовском морях.

Еще одной «наболевшей» темой Виктория Боня назвала изъятие скота в Новосибирской области. Блогер отметила, что сама росла в деревне и знает, «что такое скот для села, — это жизнь».

Боня также упомянула запрет на рекламу в Instagram*, заявив, что из-за этого у некоторых малых предпринимателей начал «загибаться» бизнес. Кроме того, она раскритиковала уголовное преследование блогеров Валерии и Артема Чекалиных, назвав фигурантов «просто финансово неграмотными», а суд над ними — «показательной поркой».

Телеведущая осудила блокировку Telegram и других соцсетей, отметив, что они позволяли россиянам общаться с родственниками, живущими за пределами страны. Нацмессенджер Max за границей установить нельзя, отметила Боня, добавив, что на этой платформе, «оказывается, мошенники вымогают деньги».

Блогер назвала «вредителями нашей страны» тех, кто «в угоду своим интересам обирают честных россиян» и делают жизнь «невозможной». Боня подчеркнула в обращении, что люди «любят, поддерживают» президента, однако, по мнению телеведущей, между главой государства и народом выстроилась стена, которую «нужно пробивать». Боня в частности предложила создать платформу, куда россияне смогли бы напрямую писать Путину о происходящем в их регионах.

Вслед за Боней видеообращение к российскому лидеру записала блогер и телеведущая Айза Ай. Она отметила, что, как и Боня, живет за границей, но имеет только российское гражданство и «не может молчать» о происходящем в России. Айза коснулась тех же тем — разлива мазута в Анапе, массового забоя скота, блокировок соцсетей и проблем для бизнеса. Айза также упомянула подтопления в Новосибирской и Томской областях из-за весенних поводков и коррупцию среди чиновников.

В марте юрист Екатерина Гордон обратилась к Путину с просьбой защитить российских фермеров от истребления скота, которое правозащитница назвала «ничем с правовой точки зрения не обоснованным». Гордон также критиковала ограничения Рунета и мессенджер Max. Приговор блогеру Артему Чекалину по обвинению в отмывании денег — семь лет колонии — юрист назвала «живодерством».

Бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова в середине марта опубликовала пост с просьбой «срочно остановить» забой скота в Сибири и начать следственные проверки в регионах, где у фермеров изымали животных.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена