Семеро россиян получили травмы в ДТП с двумя туристическими микроавтобусами в турецкой провинции Анталья. Об этом рассказал 360.ru глава пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

По его словам, в результате аварии в районе Белек пострадали 13 человек, в том числе семь граждан России. Все пострадавшие были застрахованы и получили медицинскую помощь. После осмотра врачей шестеро российских туристов вернулись в гостиницу, один остался под наблюдением.

В Генконсульстве России в Анталье уточнили, что ДТП произошло 25 мая около 10 часов в районе города Серик. Среди пострадавших было трое детей, сообщили дипломаты. Тяжелых травм в результате аварии удалось избежать. Отмечается, что под наблюдением медиков осталась россиянка, получившая перелом носа — ей должны провести операцию.

Сотрудники Генконсульства находятся в контакте с представителями туристического оператора, страховой компании и турецкими службами, ситуация поставлена на приоритетный контроль.

По информации издания Alanya Postasi, шестеро других пострадавших — граждане Румынии. Сотрудники полиции приступили к расследованию, для определения точной причины ДТП назначены технические экспертизы.

23 мая в Анталье произошло ДТП с участием экскурсионного автобуса, в котором находились 14 туристов из России. После медосмотра двум россиянам с травмами средней степени тяжести назначили хирургические операции, остальные пострадавшие смогли вернуться в свои отели.