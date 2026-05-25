Экс-глава отдела внешних связей РПЦ, бывший митрополит Будапештский и Венгерский Иларион (в миру — Григорий Алфеев) задержан в Карловых Варах. О случившемся со слов самого митрополита и его защиты рассказала редакция его телеграм-канала.

Задержание произошло в воскресенье, 24 мая. Чешская полиция остановила автомобиль, в котором Иларион ехал из православного храма Петра и Павла (его нынешнее место служения), и нашла в багажнике четыре небольших контейнера с неустановленным веществом белого цвета.

Священник и его адвокат Михал Пацовски утверждают, что две полицейские машины фактически поджидали автомобиль на шоссе и сразу же блокировали его.

Правоохранители потребовали документы не только у водителя, но и у самого Илариона, который находился на пассажирском месте. При этом ясных причин остановки полицейские не озвучили и сразу приступили к досмотру, говорится в телеграм-канале архиерея.

По словам защиты, чешские силовики во время этой проверки увели митрополита в магазин на заправке, не дав ему возможности наблюдать за происходящим.

Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к хранению запрещенных веществ и считает случившееся провокацией.

«Я не имею и никогда не имел никакого отношения к незаконному обороту наркотических средств. Для меня, как для священнослужителя, само предположение о подобном является безусловно ложным. Я настаиваю на полной, независимой и процессуально безупречной проверке произошедшего», — приводит его заявление телеграм-канал.

Пацовски указал, что со стороны чешских силовиков были «явные нарушения процессуального порядка».

«Должны быть свидетели или видеофиксация. Ничего из этого, насколько нам известно на данный момент, не было», — сказал адвокат.

Он также отметил, что полицейские не предъявили никаких претензий по нарушению правил дорожного движения. Защитник предположил, что «была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле».

«Полицейские сразу направились к багажнику — как будто заранее знали, где искать. Если проводился досмотр всей машины, почему не были досмотрены личные вещи и сумки? Это один из ключевых вопросов защиты», — подчеркнул Пацовски.

Защита потребовала предоставить все видеозаписи, связанные с остановкой автомобиля и его досмотром, а также провести независимую экспертизу найденного вещества и контейнеров. В частности, их необходимо проверить на отпечатки пальцев и следы ДНК, а также установить, кто имел доступ к автомобилю до остановки, помимо священника и водителя, говорится в телеграм-канале.

Там обращают внимание, что «инциденту предшествовал длительный период давления на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах». Митрополит, в частности, жаловался, что не раз за последние месяцы получал угрозы, в том числе физической расправы, со стороны неизвестных. Эти лица требовали, чтобы он покинул место служения.

Защита подчеркивает, что авторы угроз высказывали недовольство пребыванием священника РПЦ в Карловых Варах в связи с его российским происхождением и служением в храме Московского патриархата.

В отдельном сообщении редакция канала пишет, что Иларион «готов сотрудничать со следствием в рамках закона и намерен защищать свое имя, достоинство и репутацию всеми доступными правовыми средствами».

Помощник Илариона сообщил РИА Новости, что митрополиту предъявили официальное подозрение в хранении наркотиков и поместили в СИЗО, забрав все личные вещи. По словам помощника, к архиерею допустили адвоката и российского консула.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о задержании митрополита.