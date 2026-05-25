Трамп уже несколько раз объявлял, что сделка с Ираном вот-вот будет заключена. RTVI рассказывает, как за три месяца конфликта каждое такое заявление опровергалось иранской стороной, и каждый раз кто-то успевал заработать на рынках раньше официального объявления.

Скоро, очень скоро

24 мая президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение с Ираном «в основном согласовано» и будет объявлено в ближайшее время. По данным источников CNN, сделка предполагает два этапа: на первом Иран открывает Ормузский пролив и дает гарантии отказа от ядерного оружия, на втором, в течение 30—60 дней, стороны ведут детальные переговоры по ядерной программе и более широкому кругу вопросов.

Уже на следующий день Трамп написал в Truth Social, что не намерен «торопиться с заключением сделки» и что «время на нашей стороне». Неназванный высокопоставленный американский чиновник сообщил CNN, что стороны все еще согласовывают формулировки нескольких пунктов, а Иран якобы «запросил время на внутренний процесс одобрения».

Пока Трамп сообщал о близости сделки, главный иранский переговорщик, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, встретился с пакистанским военным руководством и заявил, что США не являются честной стороной в переговорах и что Иран не пойдет ни на какие уступки, касающиеся национальных прав страны. Сегодня, 25 мая, иранское агентство Fars, аффилированное с КСИР, назвало заявление Трампа о близкой сделке «неполным и не соответствующим действительности».

Почти три месяца близкого мира

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля 2026 года. С тех пор заявления Трампа и анонимных американских чиновников об условиях близкого соглашения стали буквально отдельным жанром американской внешней политики.

Еще 20 февраля — за восемь дней до начала войны — Трамп предупредил, что у Ирана есть 10—15 дней на заключение ядерной сделки. Переговоры сорвались. 28 февраля США и Израиль начали «крупные боевые операции» с целью уничтожить военный потенциал Ирана и добиться смены режима.

9 марта, на девятый день войны, Трамп в телефонном интервью сообщил, что конфликт, вероятно, «скоро завершится». На следующий день он уточнил, что война «в основном завершена» — фондовые рынки пошли вверх, нефть временно опустилась ниже $100 за баррель. Ормузский пролив оставался закрытым.

23 марта Трамп сообщил, что стороны имеют «ключевые точки согласия» и что сделка будет заключена «очень скоро». На следующий день Иран назвал заявления Трампа «блефом» и отверг сам факт каких-либо переговоров.

30 марта преcc-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Трамп надеется заключить соглашение с Ираном до 6 апреля. 6 апреля этот срок был назван «финальным». 7 апреля Трамп написал в Truth Social, что если к 20.00 по восточному времени Иран не откроет Ормузский пролив, «целая цивилизация умрет этой ночью, и никогда не воссоздастся снова». Примерно за полтора часа до этого дедлайна стороны объявили о двухнедельном перемирии.

8 апреля США и Иран при посредничестве Пакистана подписали двухнедельное соглашение о прекращении огня. 11 апреля в Исламабаде начались переговоры о постоянном урегулировании — они продолжались 21 час и завершились без договоренностей. После этого США ввели морскую блокаду иранских портов.

Галибаф, возглавлявший иранскую делегацию в Исламабаде, заявлял тогда, что США не смогли завоевать доверие иранской стороны. 19 апреля Иран официально отказался участвовать во втором раунде переговоров, сославшись на «чрезмерные требования, нереалистичные ожидания, постоянные смены позиции и непрекращающуюся морскую блокаду».

Таким образом, несмотря на то, что полномасштабные боевые действия не возобновляются, ситуация идет по кругу: сначала Трамп делает очередное заявление о том, что договор с Ираном будет заключен «вот-вот», после чего появляются заявления с иранской стороны о неприемлемости требований США.

Когда Трамп объявляет о сделке, кто-то на этом зарабатывает

21 марта, примерно за 15 минут до того как Трамп написал в Truth Social о «продуктивных» переговорах с Ираном, на биржевых торгах зафиксировали аномальный всплеск активности. Ставки были сделаны на рост акций и падение нефтяных цен — именно это и произошло после публикации Трампа.

За 15 минут до поста Трампа о паузе в боевых действиях 24 марта, в нефтяных фьючерсах прошло более $500 млн необычных сделок. 7 апреля, незадолго до того как Трамп объявил о перемирии, не менее 50 только что созданных аккаунтов на Polymarket сделали крупные ставки на его заключение и заработали более $800 тыс.

Белый дом, согласно сообщениям СМИ, направил сотрудникам предупреждение против ставок на предсказательных рынках в связи с войной, по крайней мере факт отправки такого сообщения официальный представитель администрации не опроверг.

Между тем документы об этических обязательствах зафиксировали счет на имя Трампа, который совершал в среднем около 60 сделок с ценными бумагами в день в течение первых трех месяцев 2026 года с оборотом от $220 млн до $750 млн. Через этот счет в начале войны последовательно приобретались акции золотодобывающей компании Newmont и фонды американских казначейских облигаций (ETF) — защитные активы, которые растут в период нестабильности. В день, когда Трамп впервые объявил о «продуктивных разговорах» и нефть упала, а энергетические акции пошли вниз, счет начал их скупать. Впрочем, официальный представитель Белого дома заявил, что активы Трампа находятся в трасте, которым управляют его дети, и «никакого конфликта интересов нет».