Банк России 22 мая подал в Общий суд Евросоюза в Люксембурге заявление об оспаривании решений властей ЕС, предоставляющих возможность использовать активы российского регулятора для поддержки Украины. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как говорится в сообщении, ЦБ оспорил регламент Европейского парламента и Совета ЕС от 24 февраля 2026 года.

«Обжалование касается правового и финансового механизма, созданного указанным актом Европейского союза для предоставления Украине поддержки в 2026-2027 годах», — отмечает регулятор.

Принятый властями ЕС регламент допускает трактовку о том, что погашение Украиной предоставленного ей займа будет осуществляться за счет активов Банка России. Такой механизм «является незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа и/или последующей легализации экспроприации суверенных активов», подчеркивает ЦБ.

Содержание и правовые последствия регламента ЕС регулятор расценивает как выходящие за пределы обычных мер финансово-экономического сотрудничества с третьей страной.

«Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков», — говорится в сообщении.