Решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который разрешил принудительно взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза», не будет исполнено на территории республики. Об этом заявил министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев в интервью порталу Zakon.kz.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией, в связи с чем рассматриваемое решение суда МФЦА не будет исполнено на территории Казахстана», — сказал он.

Как отметил Сарсембаев, в деле отсутствуют «базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА»:

ПАО «Газпром» не является участником МФЦА,

спорная сделка не была совершена в МФЦА,

спор не регулируется правом МФЦА,

стороны не заключали соглашение о передаче вопросов признания и исполнения в суд МФЦА.

Министр также обратил внимание, что судебный приказ был вынесен в одностороннем порядке, без участия ответчика. Это не окончательное решение, оно носит уведомительный характер и не вступило в законную силу, а ответчик вправе в установленный срок — в течение 14 дней с момента вынесения постановления — оспорить его. «Говорить о каком-либо исполнении на данном этапе преждевременно. <…> Суду предстоит выслушать позиции обеих сторон, после чего будет принято окончательное решение», — указал Сарсембаев. Разъяснения в связи с решением суда МФЦА глава казахстанского Минюста дал в преддверии государственного визита президента России Владимира Путина в республику 27-29 мая.

О том, что суд в Астане признал решение швейцарского арбитража и разрешил принудительное взыскание с «Газпрома» около $1,4 млрд в пользу украинского «Нафтогаза», стало известно 21 мая. Заявление в суд МФЦА было подано в январе, а решение вынесено 15 мая. Ответчик, согласно документу, в процессе представлен не был.

Суд МФЦА заключил, что ответчик обязан выплатить истцу свыше $1,1 млрд, почти $300 млн в качестве процентов и около €5 млн расходов по арбитражному разбирательству.

Комментируя решение суда в Астане, в «Нафтогазе» заявили, что таким образом иностранный судебный орган впервые публично признал арбитражное решение против «Газпрома» и разрешил принудительно исполнить его на территории другого государства.

Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) — территория в пределах Астаны, в которой действует особый правовой режим в финансовой сфере с целью привлечения инвестиций. Суд МФЦА — независимый коммерческий суд, основанный на принципах английского общего права. Он имеет собственные процедурные правила и не является частью судебной системы Казахстана. Суд специализируется на разрешении гражданских и коммерческих споров в МФЦА и «обладает исключительной юрисдикцией по спорам, возникающим из деятельности МФЦА, а также по спорам, в которых все стороны согласились передать дело в его юрисдикцию».

«Нафтогаз» против «Газпрома»

«Нафтогаз» обвиняет «Газпром» в отказе после 2022 года оплатить в полном объеме услуги по транспортировке российского газа через Украину, хотя «Нафтогаз» продолжал выполнять свои обязательства по двустороннему соглашению от 2019 года.

В сентябре 2022 года в соответствии с тем же соглашением «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в Швейцарии. В 2025 году арбитражный суд постановил, что «Газпром» несет полную ответственность за невыполнение своих обязательств и что никаких обоснованных причин для неуплаты не было.

В 2023 году «Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний подали иск в суд в США с требованием взыскать с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. В апреле того же года Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить компенсацию, равную справедливой рыночной стоимости активов украинской компании на полуострове до того, как они перешли в российскую собственность.

В 2024 году Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России и окончательно подтвердил решение Гаагского арбитража. С тех пор Киев пытается истребовать средства по иску через другие юрисдикции. В 2025 году украинский президент Владимир Зеленский говорил, что Украина намерена взыскать с России $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах.

В январе 2026 года Федеральный суд Швейцарии отказал «Газпрому» в обжаловании решения и тем самым окончательно оставил его в силе. После этого «Нафтогаз» начал международную кампанию по принудительному взысканию активов с российской компании в разных юрисдикциях.

«Газпром» не признает юрисдикцию международных судов по спорам с «Нафтогазом».