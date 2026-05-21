Суд в Астане разрешил украинской компании «Нафтогаз» принудительно взыскать с российского «Газпрома» $1,4 млрд из его активов в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза» на официальном сайте.

Таким образом, иностранный судебный орган впервые публично признал арбитражное решение против «Газпрома» и разрешил принудительно исполнить его на территории другого государства, говорится в релизе.

«Нафтогаз» продолжает работать над исполнением арбитражного решения в разных юрисдикциях, заявил председатель правления компании Сергей Корецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил его в своем телеграм-канале «за профессиональную и оперативную работу по привлечению России к финансовой ответственности».

Зеленский заявил о необходимости продолжать судебные процессы в других странах по взысканию компенсации за то, что он называет «украденными или уничтоженными Россией украинскими активами в Крыму».

«Продолжаются судебные процессы и в других странах <…>. Уже в десяти юрисдикциях есть конкретные результаты для замораживания и взыскания российских активов, масштабируем и судебную работу», — написал украинский президент.

В 2023 году «Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний подали иск в суд в США с требованием взыскать с России $5 млрд за убытки и утраченное имущество в Крыму. В апреле того же года Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить компенсацию, равную справедливой рыночной стоимости активов украинской компании на полуострове до того, как они перешли в российскую собственность. В 2024 году Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу России и окончательно подтвердил решение Гаагского арбитража. С тех пор Киев пытается истребовать средства по иску через другие юрисдикции. В 2025 году Зеленский говорил, что Украина намерена взыскать с России $6,9 млрд по искам в международных арбитражных судах.

«Нафтогаз» обвиняет «Газпром» в отказе после 2022 года оплатить в полном объеме услуги по транспортировке российского газа через Украину, хотя «Нафтогаз» продолжал выполнять свои обязательства по двустороннему соглашению от 2019 года.

В сентябре 2022 года в соответствии с тем же соглашением «Нафтогаз» инициировал арбитражное производство в Швейцарии. В 2025 году арбитражный суд постановил, что «Газпром» несет полную ответственность за невыполнение своих обязательств и что никаких обоснованных причин для неуплаты не было.

В январе 2026 года Федеральный суд Швейцарии отказал «Газпрому» в обжаловании решения и тем самым окончательно оставил его в силе. После этого «Нафтогаз» начал международную кампанию по принудительному взысканию активов с российской компании в разных юрисдикциях.

«Газпром» не признает юрисдикцию международных судов по спорам с «Нафтогазом». В августе 2025 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск российской компании о запрете «Нафтогазу» получать и приводить в исполнение любые решения иностранных судов против «Газпрома», в том числе в отношении его имущества.

В июне того же года российский суд запретил «Нафтогазу» инициировать, продолжать или поддерживать против «Газпрома» любые арбитражные и судебные разбирательства за пределами России по спору, связанному с транзитным соглашением.