Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеоконференцсвязи проводят совместную тренировку ядерных сил, сообщает БЕЛТА в четверг, 21 мая.

Лукашенко вышел на связь с российским лидером, находясь на пункте управления белорусского Министерства обороны.

«Действительно, это первая такая совместная тренировка. Но по элементам, по составляющим, оказывается, наши генеральные штабы, министры обороны проводят ее ежеквартально. Но без нас (президентов. — Прим. RTVI)», — приводит БЕЛТА слова президента республики.

Говоря о совместных учениях России и Беларуси, Лукашенко заверил, что «мы никому абсолютно не угрожаем».

«Но у нас есть такое оружие, и мы готовы всячески защищать наше совместное Отечество от Бреста до Владивостока. Коль что-то есть в наших руках, мы должны уметь этим пользоваться <…> Это наше дело, мы занимаемся законным делом и будем этим заниматься, защищая жизнь наших людей», — подчеркнул он.

Оценивая итоги совместных учений, Лукашенко заявил, что организационная часть «прошла без всяких сбоев — разумно, толково, организованно». Говоря о результатах учебных ракетных пусков на территории России, глава государства сказал, что белорусские военные «попали в копейку».

Белорусский лидер добавил, что Москва и Минск не собираются ни с кем воевать, «но если не дай бог… мы церемониться не будем».

В свою очередь, Путин отметил, что это первая совместная тренировка армий России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Он подчеркнул, что использование такого оружия может быть только крайней исключительной мерой обеспечения национальной безопасности двух государств.

«Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», — сказал российский лидер.

Перед проведением совместной тренировки ядерных сил Лукашенко посетил ракетную бригаду белорусских ВС в Осиповичском районе. Там президенту продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара.

«Когда-то я об этой машине мечтал. А сегодня она у нас не одна. И вы лучше меня знаете, что это хорошее оружие», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко о российском ракетном комплексе.

С 19 по 21 мая в России и Беларуси проходят совместные военные учения. Как сообщило Минобороны РФ, вооруженные силы стран в ходе маневров впервые продемонстрируют работу всей ядерной триады в условиях «угрозы агрессии». Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации.

На вопрос о том, являются ли российско-белорусские учения «неким сигналом Европе и НАТО», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «любые военные учения являются сигналом», передает «Интерфакс».