Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Беларуси в ходе учений ядерных сил, сообщило Минобороны России 21 мая.

«Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков», — говорится в сообщении.

Минобороны также сообщило в четверг, что на учениях ядерных сил отработали полеты авиации с ракетами «Кинжал» со специальными боевыми частями, задействовали атомные подводные лодки и ракетные комплексы стратегического назначения. Кроме того, военные отработали приведение в готовность к пускам ракет. Согласно сообщению ведомства, подразделения авиации ВКС отрабатывают снаряжение специальными боевыми частями аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал» и вылеты в назначенные районы патрулирования.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе учений отработали приведение соединений и воинских частей в высшие степени готовности к применению ядерного оружия.

С 19 по 21 мая Россия и Беларусь проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Это третьи совместные маневры с момента размещения российского ядерного оружия в республике.

В белорусском Минобороны заявили, что учения направлены на повышение подготовки личного состава, проверку вооружений и техники, а также отработку боевого применения из неплановых районов. В ведомстве указали, что маневры проходят в рамках Союзного государства, не направлены против третьих стран и не угрожают безопасности региона.

В Минобороны РФ целью учений назвали проверку готовности сил сдерживания, оценку способности соединений решать боевые задачи, отработку управления и координации, а также совершенствование навыков командного состава. В ходе маневров запланированы в том числе пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

К учениям привлечены Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, дальняя стратегическая авиация, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в маневрах задействованы более 64 тыс. человек, свыше 7,8 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых восемь — стратегические атомные подлодки.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 20 мая, что в Североатлантическом альянсе следят за поступающей информацией об учениях РФ по применению ядерных сил. Он добавил, что если Россия применит ядерное оружие против Украины, то реакция НАТО «будет разрушительной».