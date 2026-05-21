Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага к членству в Евросоюзе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо Мерца лидерам стран ЕС.

По задумке главы германского правительства, статус «ассоциированного члена» позволит украинским чиновникам принимать участие в саммитах ЕС и встречах министров, но не даст права голоса. Также Мерц предложил странам Евросоюза взять на себя «политическое обязательство» применять положение блока о взаимной помощи к Украине «в целях создания существенной гарантии безопасности».

«Мое предложение отражает особую ситуацию в Украине, стране, находящейся в состоянии ***** [военного конфликта]. Оно поможет облегчить продолжающиеся мирные переговоры. <…> Это необходимо не только для безопасности Украины, но и для безопасности всего континента», — говорится в письме Мерца.

Как отмечает Reuters, беспрепятственный путь в ЕС может иметь решающее значение для президента Украины Владимира Зеленского в убеждении украинцев в необходимости мирного урегулирования.

Украина подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, через несколько дней после начала военного конфликта. В июне того же года Совет Евросоюза присвоил стране статус кандидата на вступление.

В апреле 2026-го агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что лидеры ЕС договорились в ближайшие недели или месяцы начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, присоединение Украины к ЕС — суверенное право Киева. Однако Москва придерживается «совсем другой» позиции в вопросах, которые связаны с безопасность, оборонными или военными альянсами.

«Это суверенное право любой страны. Речь идет об интеграционных, экономических процессах, и здесь, конечно же, не может никто ничего диктовать какой-то стране. Мы не собираемся этого делать», — сказал пресс-секретарь президента России.