Налоговая служба США (IRS) лишилась права предъявлять президенту Дональду Трампу какие-либо претензии, связанные с его прошлыми налоговыми декларациями. Это следует из мирового соглашения, которое Министерство юстиции заключило с Трампом для урегулирования его иска к IRS, сообщает CBS News.

Согласно документу, подписанному генеральным прокурором Тоддом Бланшем, ответчики по президентскому иску — налоговая служба и Министерство финансов — «навсегда лишаются права» преследовать Трампа по декларациям, поданным до вступления соглашения в силу. Под действие договоренности попадают сам Трамп, его компания Trump Organization, а также сыновья президента — Эрик и Дональд-младший. Отдельным пунктом в документе прописана защита от претензий, связанных с так называемым «политическим преследованием».

Представитель Минюста уточнил, что соглашение не распространяется на будущие налоговые проверки.

Речь идет об урегулировании иска на 10 миллиардов долларов, который Трамп подал в начале этого года. Поводом для него стала утечка его налоговых деклараций, когда бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон передал документы в The New York Times и ProPublica. В 2024 году он был приговорен к лишению свободы.

По условиям мирового соглашения Министерство юстиции обязуется создать фонд объемом 1,776 миллиарда долларов — так называемый «Антиоружейный фонд» (Anti-Weaponization Fund), из которого смогут получать выплаты люди, считающие себя жертвами политического преследования со стороны государства. Сам Трамп денег не получит, однако ему принесут официальные государственные извинения.

Сделка вызвала волну критики. По сути, президент договаривается с собственным правительством. Некоммерческая организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington назвала ее «самым беззастенчивым случаем использования власти в личных интересах за всю историю президентства».

Между тем в числе возможных получателей выплат из фонда называют бывших чиновников администрации Трампа, попадавших под уголовное преследование, а также участников штурма Капитолия 6 января, помилованных президентом. Один из них — владелец цветочного магазина из Техаса, признавший вину по административному обвинению, — уже заявил CBS News, что «все участники событий 6 января будут добиваться компенсации».

В Министерстве юстиции настаивают на легитимности сделки, подчеркивая, что решения о выплатах из фонда будет принимать комиссия из пяти человек, назначенных генеральным прокурором.

Налоговые декларации Трампа были предметом пристального внимания со стороны демократов. Трамп заявлял, что до начала президентской кампании он часто сталкивался с проверками со стороны Налоговой службы. В 2016 году он говорил: «Каждый год они проверяют меня, проверяют меня, проверяют меня…».