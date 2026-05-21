США предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции, бывшему президенту страны Раулю Кастро. Этот шаг может привести к конфликту Вашингтона и Гаваны, заявил телеканалу CNN бывший американский дипломат, экс-советник главы Белого дома по делам Западного полушария Рикардо Суньига.

По его словам, Рауль Кастро — живое воплощение революции. Суньига отметил, что предъявление обвинений для того, чтобы оказать давление на Кубу и добиться сделки, может иметь обратный эффект.

«В конечном итоге разочарование с обеих сторон может привести к конфликту просто потому, что Вашингтон прекращает общение с кубинским правительством посредством этого обвинительного заключения», — добавил бывший дипломат в разговоре с CNN.

Рикардо Суньига был одним из архитекторов сделки с Гаваной при администрации Барака Обамы. Тогда он входил в секретную переговорную группу, которая в итоге заключила соглашение с официальными лицами Кубы. Так называемая «Кубинская оттепель» началась в конце 2014 года, а 20 июля 2015-го возобновили работу посольства США в Гаване, и Кубы в Вашингтоне. На следующий год Барак Обама посетил остров с официальным визитом, став первым с 1928 года главой Белого дома, сделавшим это.

20 мая в США заявили о предъявлении обвинений Раулю Кастро, они касаются инцидента 1996 года, когда ВВС Кубы сбили самолеты, принадлежавшие кубинским эмигрантам из Майами. Один пункт обвинения — заговор с целью убийства граждан США, а еще два пункта — уничтожение самолетов.

«Был выдан ордер на его арест, поэтому мы ожидаем, что он явится сюда по собственной воле или иным способом», — заявил исполняющий обязанности генпрокурора США Тодд Бланш.

Действующий президент Кубы Мигель Диас-Канель подчеркнул, что страна действовала законно и защищала свою территорию, сбив те самолеты. По его словам, обвинения призваны оправдать военные действия против Кубы.