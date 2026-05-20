Общероссийское движение «Здоровое Отечество» обратилось к вице-премьеру Дмитрию Патрушеву и главе Минсельхоза Оксане Лут с требованием провести тотальные проверки детского питания, сообщает KP.RU.

Активисты предлагают ужесточить ограничения на пестициды, добавив в действующий техрегламент Таможенного союза современные химикаты, которых нет в этом документе.

Авторы обращения выразили тревогу в связи с тем, что нынешняя версия регламента жестко нормирует лишь содержание старых, «классических» пестицидов, таких как ДДТ.

«Значительная часть современных пестицидов фактически остается вне системы регулирования: если действующее вещество отсутствует в указанном перечне, его содержание в продукции никак не ограничивается», — сказано в письме.

Общественники предложили оценить то, что они называют «коктейльным эффектом». В «Здоровом Отечестве» пояснили, что дети получают микроскопические дозы вредных веществ не только из еды, но и из воды или воздуха, так что в сумме их воздействие может усилиться. Это провоцирует аллергии, эндокринные нарушения и даже нейротоксическое отравление, предупредили в общероссийском движении.

Активисты предложили властям ввести термин «презумпция токсичности»: если пестицид не прошел проверку, он должен отсутствовать в детском питании (быть ниже порога обнаружения).

Также предлагается проверять продукцию «на всё», а не только на конкретные вещества по списку. Для продуктов, выращенных без жесткой агрохимии, общественники призвали ввести добровольную маркировку.

В движении заявили, что готовы предоставить аналитику и участвовать в экспертной проработке инициативы, если она получит поддержку в правительстве. Как рассказала лидер организации Екатерина Лещинская, идея родилась в связи с постоянными обращениями родителей, которые сомневаются в безопасности детских продуктов.