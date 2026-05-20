Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратились к Федеральному агентству по делам национальностей (ФАДН) с просьбой отчитаться о том, как в России решается проблема противоправного поведения цыган и декриминализации мест их проживания. Соответствующее обращение (есть в распоряжении RTVI) она направила в связи с очередным инцидентом с участием цыган в Волгоградской области.

Как изложила депутат, в новостных каналах были опубликованы видеозаписи того, как представители цыганской общины в селе Солодушино избивают местных жителей. Останина пояснила со ссылкой на имеющиеся сведения, что цыгане периодически нападают на односельчан, которые ходят через местный парк. Его территория открыта для всех, но диаспора считает ее своей собственностью.

«Последний инцидент, получивший широкую огласку, произошел с 12-летней школьницей и ее родственниками, которым были нанесены побои с использованием палок за проход по парку», — написала парламентарий.

Такие действия цыганской общины остаются без должной реакции госорганов, посетовала она. Останина напомнила, что в январе 2025 года комитет Госдумы по защите семьи уже обращался в ФАДН с просьбой рассказать о том, какие действия ведутся в этом направлении.

«Вместе с тем, проблема противоправного поведения цыганского населения, ведения такими элементами общества асоциального образа жизни, до настоящего времени, на государственном уровне не решена», — указала депутат.

Она отметила, что СМИ освещают все новые случаи «злостного нарушения общественного порядка, действующих правовых норм представителями цыганских диаспор».

Останина напомнила, что в 2022 году российское правительство утвердило Комплексный план мероприятий по социально-культурному развитию цыган в стране, и попросила главу ФАДН Игоря Баринова уточнить, как он был реализован в 2025 году.

Комитет также попросил представить итоги работы с диаспорами в части требований оформления документов на самовольные постройки в Рязанской и Тульской областях и снижения преступности в местах проживания цыган на юге страны, в Поволжье и Приуралье.

Депутаты также запросили отчет по охвату детей цыганского населения образовательными программами с 2022 по 2025 годы.

«Кроме того, просим проинформировать Комитет о принятых мерах ФАДН России к кардинальному изменению сложившейся обстановки, не позволяющей обеспечить полноценную защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заключила Останина.

Конфликт в волгоградском селе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки обстоятельств инцидента в селе Солодушино, пишет KP.RU. По данным издания, двум участницам конфликта суд назначил административный арест, еще одну оштрафовали на 10 тыс. рублей и четвертую женщину наказали принудительными работами.

На родителей остальных вовлеченных в драку завели административные дела за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Одну из девушек поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

По данным местной полиции, всего было задержано девять участниц инцидента.

Кадры потасовки появились в Сети 18 мая. Судя по кадрам, конфликт начался со словесной перепалки, которая переросла в драку с битьем палками и тасканием за волосы. В схватке участвовали и женщины, и мужчины.

Со слов местных жителей, это стало очередным витком давнего противостояния сельчан и представителей цыганской диаспоры, которые объявили местный парк своей территорией и запрещали другим там гулять. По утверждению очевидцев, драка началась после того, как самопровозглашенные «хозяева» парка набросились на 12-летнюю девочку, которая туда пришла.

В то же время глава поселения Елена Токарева рассказала V1.RU, что конфликт вспыхнул из-за маленькой собаки, которая начала бросаться на цыганских детей.

«Дети были в парке. Русские были с маленькой собакой. Но эти маленькие собаки хуже больших. Кидаются, хватают за ноги. Цыганские дети попросили убрать собаку. Началась словесная потасовка, которая переросла в драку между взрослыми», — заявила она.

По словам Токаревой, в полицию с побоями обратились только «русские», хотя «побитыми была и та, и другая сторона».