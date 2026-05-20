Решение Сената США о завершении войны с Ираном с большой долей вероятности не сможет помешать планам американского президента Дональда Трампа продолжать боевые действия. Таким мнением поделился с NEWS.ru политолог Малек Дудаков.

Эксперт допустил, что представители Демократической партии США с восьмой попытки добьются принятия сенатом резолюции о прекращении конфликта, если во время процедурного голосования удастся сохранить соотношение голосов.

Вероятность того, что палата представителей тоже утвердит документ, Дудаков оценил как высокую, хотя и не стопроцентную. Однако Трамп может воспользоваться своим правом вето, когда законопроект попадет к нему на стол, считает американист.

Для преодоления вето противникам войны понадобятся две трети голосов в обеих палатах конгресса, что Дудаков оценил как нереалистичную задачу.

Он напомнил, что члены Демократической партии давно прибегают к антивоенной риторике для критики Трампа. Организованные ими опросы среди американцев показали, что больше 70% респондентов негативно относятся к конфликту с Ираном и выступают за его завершение.

Дудаков обратил внимание, что антивоенная повестка уже позволила демократам добиться раскола среди республиканцев, которые голосуют в пользу завершения войны.

«Законодатели показывают, что они не готовы согласовать продолжение войны и, что самое главное, не готовы предоставлять Трампу какие бы то ни было транши на то, чтобы ее вести», — отметил Дудаков.

По мнению эксперта, в случае второго раунда противостояния с Ираном Трампу придется действовать в условиях истощенных арсеналов Пентагона, что станет крайне неблагоприятным фактором для американского лидера.