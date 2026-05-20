Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники США по альянсу неформально обсуждают возможное участие блока в разрешении кризиса в Ормузском проливе. Его слова приводит Bloomberg.

«Это неформальные обсуждения, но <…> ситуация динамичная», — сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, добавив, что он постоянно думает о том, «может ли НАТО сыграть позитивную роль».

Он также счел важным, что некоторые страны перебрасывают корабли к ближневосточному региону для возможного участия в операциях по восстановлению свободы судоходства в Ормузском проливе. В числе таких государств Рютте назвал Францию, Бельгию, Нидерланды, Италию, Германию и Великобританию, передает «Интерфакс».

Как отмечает Bloomberg, подобные заявления свидетельствуют о меняющейся позиции НАТО касательно кризиса в Ормузском проливе. На протяжении долгого времени союзники США по альянсу заявляли, что не хотят вмешиваться в ситуацию до прекращения боевых действий, однако продолжающееся закрытие морского пути усиливает негативное влияние на экономики стран из-за резкого роста цен на энергоносители.

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя НАТО, что альянс обсуждает возможность участия в обеспечении прохода судов через Ормузский пролив, если Иран не снимет его блокаду к началу июля. Эта идея пользуется поддержкой нескольких членов блока, но пока не снискала единодушного одобрения, рассказал агентству дипломат из одной из стран блока.

Президент США Дональд Трамп регулярно выступает с критикой в адрес НАТО. Он обвиняет стран-участниц альянса в недостаточной поддержке Вашингтона в конфликте с Тегераном и нежелании оказывать содействие в разблокировке Ормузского пролива.

Ситуация вокруг Ирана будет одной из ключевых тем на встрече глав МИД стран НАТО, которая пройдет 21-22 мая в Швеции.