Европейские страны — союзники США не хотят присоединяться к американской коалиции для возобновления работы Ормузского пролива и противостоят давлению администрации Дональда Трампа. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Белый дом и Госдепартамент пытаются сформировать коалицию стран для предоставления кораблей, военных средств и политической поддержки миссии по сопровождению судов или обеспечению безопасного судоходного маршрута в Персидский залив и из него.

По данным источников Axios, Великобритания разработала план создания такой коалиции и распространила его среди потенциальных участников. Однако реакция некоторых стран варьировалась от скептицизма до категорического «нет», пишет издание.

Белый дом хочет видеть в коалиции Великобританию, Францию, Германию, Италию, Австралию, Канаду, страны Персидского залива и Иорданию, а также Японию и Южную Корею. Лидеры Германии, Италии и Японии уже исключили возможность отправки своих военно-морских судов в Ормузский пролив.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО «оборонительный альянс, а не интервенционистский», и ему «нет места» в войне на Ближнем Востоке. Мерц также отметил, что США и Израиль не консультировались с Германией прежде чем начать атаку на Иран. Немецкий министр обороны Борис Писториус добавил, что военные действия начал не Берлин: «американцы выбрали этот путь вместе с израильтянами».

Британский проект был разослан не всем странам, которым Трамп предложил присоединиться к коалиции, и до достижения соглашения еще далеко, говорят собеседники Axios.

«Это полный бардак. Многие люди в замешательстве», — сказал изданию европейский дипломат.

15 марта Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном о вступлении в коалицию. Позже американский президент заявил, что Лондон готов присоединиться к союзу, а Макрон согласен «на 8 из 10». Однако знакомый с ситуацией источник Axios утверждает, что Макрон не дал однозначного ответа, что на данный момент означает отказ.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас после встречи с главами МИД 16 марта заявила, что ЕС уже развернул военно-морскую операцию Aspides по обеспечению свободного судоходства в Ормузском проливе и «не имеет желания» усиливать эту миссию.

«Европа не заинтересована в бесконечной войне. <…> Это не война Европы, но на карту поставлены интересы Европы», — заявила Каллас.

Трамп, в свою очередь, выразил «крайнее разочарование» странами, которые скептически относятся к сотрудничеству с США в вопросе открытия Ормузского пролива. Президент заявил, что НАТО ждет «очень плохое» будущее, если союзники США не помогут разблокировать Ормузский пролив.

После начала военных действий в Иране Трамп заявлял, что США — «сильнейшая нация в мире» и не нуждаются в поддержке и помощи других стран, напоминают CNN и Politico. Прося о помощи с разблокировкой Ормузского пролива, Трамп заявил, что Вашингтон «не обязан был помогать» союзникам по НАТО с Украиной, но сделал это.

«Теперь посмотрим, помогут ли они нам. Я давно говорил, что мы будем рядом с ними, но они не будут рядом с нами. И я не уверен, что они будут рядом», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что страны ЕС должны помочь США, поскольку «получают огромную выгоду от того, что американские военные нейтрализуют угрозу со стороны Ирана».