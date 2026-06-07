Отношения между Арменией и Россией «нуждаются в некотором оздоровлении». Об этом заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян после голосования на парламентских выборах.

«Я думаю, что отношения между Арменией и Россией нуждаются в некотором оздоровлении. И мы надеемся, что особенно после выборов, в здоровой, конструктивной атмосфере с нашими российскими партнерами, мы сможем как наладить эти отношения, так и обсудить существующие проблемы, которые время от времени возникают в отношениях любых двух стран, а также найти решения, которые будут выгодны как Армении, так и России», — цитирует его «АрмИнфо».

По словам Мирзояна, действующие власти выступают за сбалансированную политику и углубление отношений с Евросоюзом, при этом другие политические силы поддерживают курс на еще большее сближение с Россией.

26 марта парламент Армении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС. После этого Россия и другие члены Евразийского экономического союза призвали Ереван как можно раньше провести референдум: остается республика в ЕАЭС или идет по пути евроинтеграции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республику не могут исключить из ЕАЭС, так как все решения в объединении должны приниматься всеми входящими в него странами, а Ереван обладает правом вето. Также он отметил, что страна «сейчас не готова» к вступлению в ЕС, а референдум состоится лишь тогда, «когда будет конкретика».