Менее чем за месяц до парламентских выборов в Армении, которые состоятся 7 июня, в Москве прокомментировали взятый Ереваном курс на евроинтеграцию. Ранее республика официально начала процесс вступления в Евросоюз. Как заявил президент России Владимир Путин, Армении придется определиться и фактически выбрать между членством в ЕАЭС и в ЕС. В последнем случае Москву и Ереван ждет «мягкий, интеллигентный и взаимовыгодный развод». Что это может означать на практике и как будет действовать армянское руководство — об этом RTVI спросил экспертов из обеих стран.

«Цивилизованный развод»

26 марта депутаты парламента Армении в окончательном чтении приняли законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС. Премьер-министр страны Никол Пашинян подчеркивал, что такой шаг не будет означать автоматического запуска процесса присоединения к Европейскому союзу, так как этот вопрос необходимо выносить на референдум.

При этом в Москве еще в 2025 году отмечали, что рассматривают такой шаг как начало выхода Армении из ЕАЭС.

«Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства. В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», — говорил тогда вице-премьер России Алексей Оверчук.

Уже 9 мая 2026 года (после Парада Победы, на котором не было премьер-министра Армении Никола Пашиняна, занятого предвыборной кампанией) президент России Владимир Путин сказал, что Еревану следует как можно раньше определиться: хочет страна быть в ЕС или в ЕАЭС.

«В соответствии с этим и мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого, такого интеллигентного развода и взаимовыгодного развода», — добавил Путин.

В ответ на это Никол Пашинян заявил, что страна не будет спешить с референдумом.

«Пока не будет необходимости делать выбор, де-юре и де-факто, мы не будем выносить этот вопрос на повестку дня», — подчеркнул премьер Армении.

Он также призвал не путать межгосударственные отношения с браком.

«Армения руководствуется межгосударственной логикой в ​​межгосударственных отношениях. Мы являемся полноправным членом ЕАЭС, и пока мы являемся членом ЕАЭС, мы в полной мере участвуем во всех процессах принятия решений, и я еще раз говорю, что, пока не возникнет необходимость, мы не будем выносить этот вопрос на повестку дня», — подчеркнул Никол Пашинян.

«Европейская мечта» перед выборами

Нарратив о вступлении Армении в ЕС — это способ правящей партии сохранить большинство на выборах 7 июня, считает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

«Николу Пашиняну во что бы то ни стало нужно сохранить большинство. Соответственно, сейчас продажа избирателям «европейской мечты» — это один из важнейших инструментов его предвыборной кампании», — допустил эксперт в разговоре с RTVI.

Директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в беседе с RTVI также отметил, что теоретическая евроинтеграция может сыграть на руку Пашиняну, позволив ему остаться у власти.

«Мне кажется, что эти публичные политические дискуссии связаны с предвыборной кампанией, с тем, что происходит в Армении, а не с реальной перспективой. Реально такой выбор не стоит. Думаю, что это может помочь, потому что такого рода дискурс неплохо продается на внутреннем политическом рынке», — считает армянский политолог.

По словам Искандаряна, проевропейские настроения в республике достаточно распространены, причем они усилились «после Второй Карабахской войны и депортации армян из Нагорного Карабаха».

«И поведение России в тех обстоятельствах привело к тому, что эти настроения увеличиваются. В этом смысле европовестка вполне может сработать на рейтинг правящей партии. Собственно, уже срабатывает», — добавил Александр Искандарян.

Может ли Армения выйти из ЕАЭС

Как отметил Станислав Притчин, конкретно никто не говорит, что выбор действительно будет сделан в пользу ЕС либо ЕАЭС. Евразийский экономический союз — «безальтернативная структура», которая очень важна для экономики Армении, к примеру, с точки зрения трудовых ресурсов или доступа к рынку.

«Но тот факт, что армянское руководство готово ради политических лозунгов гипотетически рассуждать о том, что будет выбирать Евросоюз или ЕАЭС, очень негативно влияет на уровень доверия, на уровень нормального прагматизма, когда твой партнер продает дружбу с тобой, условно говоря, ради внутриполитических и внешнеполитических интересов», — сказал эксперт в разговоре с RTVI.

По словам Притчина, этот фактор в перспективе может негативно повлиять на взаимодействие Москвы и Еревана «при сохранении нынешней конфигурации власти».

Эксперт полагает, что Армении вряд ли позволят лавировать в дальнейшем — об этом говорит нынешняя решимость российского руководства. То есть рано или поздно вопрос будет поставлен ребром: «Либо вы продолжаете взаимодействие с нами, либо вы идете другим путем».

Как отметил директор Института Кавказа Александр Искандарян, Владимир Путин прав в том смысле, что быть одновременно членом ЕС и членом ЕАЭС невозможно, поскольку обе организации, помимо прочего, — это таможенные союзы.

«Быть в этих двух таможенных союзах не получится», — уверен политолог.

Есть ли шансы у Армении вступить в ЕС

Как напомнил Александр Искандарян, чтобы вступить в Евросоюз, недостаточно принять внутренний закон о стремлении сделать это. Если бы это было так, то «половина стран мира в Африке, Азии и Латинской Америке давно были бы членами ЕС».

Чтобы присоединиться к Евросоюзу, стране-претенденту, как минимум, необходимо соответствовать Копенгагенским критериям, которые были приняты еще в 1993 году. А с этим у Армении, как отметил эксперт, «большие проблемы».

Критерии членства в ЕС можно разделить на три категории: Политические критерии: стабильность институтов демократии, верховенство закона, соблюдение прав человека и защита национальных меньшинств;

Экономические критерии: функционирующая рыночная экономика, возможность управлять конкуренцией и рыночными силами;

Административный и институциональный потенциал для эффективного применения acquis — совокупности общих прав и обязанностей ЕС, а также способность эффективно выполнять обязательства члена объединения.

Далее нужно политическое желание самого Евросоюза. Сейчас в Брюсселе только приняли к сведению желание Еревана, добавил Александр Искандарян. Но у Армении нет «сколько-нибудь реальной перспективы» вступить в ЕС в ближайшие десятилетия, заключил он.

В мае в Ереване прошел первый в истории саммит ЕС-Армения. Как после заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, встреча европейского политического сообщества и сам саммит показали, «каким путем Армения хочет идти, и Европа их [эти устремления] поддержит».

Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин также считает, что ЕС как перспективы для Еревана не существует. Евросоюз удален от республики географически, а сама Армения, по его мнению, не готова к вступлению «ни институционально, ни юридически, ни экономически».