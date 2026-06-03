Россия потребовала от Франции предоставить консульский доступ к капитану задержанного в Атлантике танкера Tagor и добивается его скорейшего освобождения. Об этом говорится в ответе посольства РФ в Париже российским СМИ 3 июня.

Согласно тексту сообщения, французские власти уведомили российскую сторону, что 2 июня капитана судна поместили под стражу. Его имени посольство не называет, отмечая только, что он является гражданином РФ. Обвинения в его адрес дипведомство назвало «надуманными».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что танкер Tagor, находящийся под международными санкциями и, по версии западных стран, связанный с «теневым флотом», был задержан 31 мая на пути из России. Операцию провели ВМС Франции при поддержке нескольких союзников, включая Великобританию.

Судно остановили в Атлантическом океане в 740 км к западу от Бретани на северо-западе Франции. Макрон сопроводил пост видео с кадрами высадки десанта с вертолета на борт судна.

Морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила, что группа досмотра изучила судовые документы и подтвердила подозрения в нарушении правил использования флага.

По данным сервиса отслеживания морских судов MarineTraffic, нефтетанкер Tagor ходит под флагом Мадагаскара. В качестве порта отправления указан поселок Умба в Мурманской области, дата отправления — 23 декабря 2025 года.

По данным сервиса, сейчас танкер стоит на якоре в заливе Дуарнене у берегов Бретани.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают задержание судна незаконным действием, граничащим с международным пиратством. Москва, по его словам, продолжит принимать меры для обеспечения сохранности своих грузов с учетом «имеющегося негативного опыта».

В марте Франция задержала в Средиземном море судно Deyna, которое связывали с Россией. Позднее его отпустили. В январе французские ВМС также перехватили нефтетанкер Grinch, связанный, как утверждалось, с Россией; примерно через месяц его тоже отпустили.